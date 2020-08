Oud-directeur RIVM pleit voor eenduidig mondkapjesbeleid

Epidemioloog Roel Coutinho, van 2005 tot in 2013 directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding bij het RIVM, heeft vrijdagavond bij Nieuwsuur gepleit voor een landelijk mondkapjesbeleid. Volgens de voorganger van RIVM-topman Van Dissel is het huidige beleid verwarrend.

„Dan loop je in de Kalverstraat en dan moet het wel, even verder weg moet het niet. Dat betekent dat mensen dan ook denken: 'dat zal wel niet werken',” zei Coutinho. Volgens Coutinho kiest het RIVM voor het huidige beleid omdat er sluitend wetenschappelijk bewijst ontbreekt, maar „dat is er voor de anderhalve meter ook niet”. Het dragen van een mondkapje is volgens Coutinho niet zo vervelend en zal effect hebben bij bijvoorbeeld kappersbezoek.

De epidemioloog stelt dat het ook beter is om met het beleid aan te sluiten wat er in andere landen gebeurt, waardoor er minder onduidelijkheid ontstaat rondom de coronamaatregelen. „Wij moeten niet denken dat wij als enige een heel ander standpunt kunnen innemen. Dat is verwarrend.”

