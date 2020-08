Belangstellenden van burgerorganisatie Containment Nu! houden donderdagavond een wake op de Dam voor de slachtoffers van het coronavirus in Nederland. Foto Robin Utrecht / ANP

De bedoeling van de organisatoren was om meer dan 10.000 waxinelichtjes te laten branden. Veel kaarsjes bleven door de wind echter korter branden dan verwacht. Ook wilde de organisatie met de actie aandacht vragen voor Nederlanders in risicogroepen.

De burgerorganisatie wilde met de actie Nederlanders herdenken die zijn overleden aan Covid-19. Volgens een woordvoerder gaat het daarbij om „mensen die in de meeste gevallen nog jaren te leven hadden en vaak in afwezigheid van hun geliefden moesten overlijden".

Enkele tientallen mensen van burgerorganisatie Containment Nu! hebben donderdagavond op de Dam in Amsterdam een wake gehouden voor coronaslachtoffers. Ze staken duizenden kaarsjes aan en hielden twee minuten stilte, schrijft het ANP.

Omzet Uber daalt sterk door coronacrisis, maaltijdbezorging groeit

Taxibedrijf Uber heeft zijn omzet in het tweede kwartaal met bijna een derde zien dalen, doordat de vraag naar ritten sterk is afgenomen in verband met de pandemie van het coronavirus. Het bedrijf boekte een verlies van bijna 1,8 miljard dollar (1,5 miljard euro). Dat heeft het bedrijf donderdag verklaard bij de presentatie van kwartaalcijfers, schrijft AP.

Weliswaar groeide de maaltijdbezorgingstak van het Amerikaanse bedrijf explosief door de pandemie, maar dat deel van de onderneming is niet winstgevend: het boekte een verlies van 232 miljoen dollar. Wel was die tak, Uber Eats, voor het eerst verantwoordelijk voor een groter deel van de omzet dan het taxisegment: de omzet van de maaltijdbezorgingsdienst is meer dan verdubbeld, tot ruim 1,2 miljard dollar.

Boekingen voor ritten met Uber-auto's kelderden in het tweede kwartaal, tijdens het hoogtepunt van de wereldwijde lockdowns wegens het coronavirus, met 73 procent ten opzichte van het tweede kwartaal van 2019. De omzet van het bedrijf daalde tot 2,18 miljard dollar, van 3,17 miljard in dezelfde periode vorig jaar.

Bestuursvoorzitter Dara Khosrowshahi verwacht niet dat de markt voor Uber-ritten dit jaar volledig zal herstellen van de coronacrisis. „Hoewel we hadden gehoopt dat we inmiddels een duidelijk uitzicht hadden op het einde van de pandemie, is hoop geen strategie", zei hij tijdens een teleconferentie met investeerders.