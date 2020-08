Bij het aan boord gaan van de veerboot van het ene naar het andere Griekse eiland moeten alle nieuwe passagiers gecontroleerd worden. Netjes in de rij wacht iedereen tot via het ‘thermometerpistool’ is vastgesteld of je koorts hebt.

Voor ons een echtpaar. De vrouw is eerst, zij heeft geen koorts en mag door. Haar man loopt meteen met haar mee. Als hij teruggeroepen om ook gecontroleerd te worden zegt hij verbaasd: „Ja, maar ik hoor bij haar.”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl