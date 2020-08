Chef politie Amsterdam Oost weggestuurd

De baas van de politie in Amsterdam Oost, Chris Koers, is afgelopen woensdag door eenheidschef Frank Paauw naar huis gestuurd na klachten van agenten over een „onveilig werkklimaat” in dit politiedistrict. Koers heeft buitengewoon verlof gekregen in afwachting van onderzoek naar de klachten.

Burgemeester Femke Halsema en de hoofdofficier van justitie zijn woensdag over de maatregel geïnformeerd. Oost is een van de vier districten van de eenheid Amsterdam/ Amstelland.

Bij de Amsterdamse politie wordt niet verwacht dat Koers in zijn oude functie zal terugkeren. De buitenfunctiestelling is „uitermate beschadigend” voor Koers, aldus een hooggeplaatste Amsterdamse politieman.

Opvolger van Ad Smit

Het is onduidelijk wat Koers concreet wordt verweten. De politie wil niet nader ingaan op de beschuldigingen. Koers zelf is niet bereikbaar voor commentaar. Hij is ruim vijf jaar de chef van politie geweest in district Oost. Hij werd er aangesteld als opvolger van Ad Smit. Hij werd in 2018 ontslagen wegens zeer ernstig plichtsverzuim. Uit onderzoek van de politie is gebleken dat Smit, die zo’n twintig jaar de hoogste politiebaas was in district Oost in Amsterdam, jarenlang misbruik maakte van zijn bevoegdheden en vertrouwelijke informatie deelde met derden. Ook bekostigde de commissaris stelselmatig privé-uitgaven met geld van de politie.

Smit wordt ook strafrechtelijk vervolgd. Hij had in maart voor de rechter moeten verschijnen maar die zaak werd wegens de coronacrisis uitgesteld. Een nieuwe datum voor het strafproces is nog niet bekend.

