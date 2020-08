Blackstone doet bod op zakenbank NIBC

De Amerikaanse investeerder Blackstone heeft een officieel bod op zakenbank NIBC uitgebracht. Dat maakte NIBC vrijdagochtend bekend. Met het bod wordt de Haagse zakenbank op 1,03 miljard euro gewaardeerd.

Voor de overname is instemming nodig van 85 procent van de aandeelhouders, die zich tot 19 oktober kunnen aanmelden. De aandeelhouders JC Flowers en Reggeborgh, die samen 75 procent van de aandelen in bezit hebben, staan achter de deal, net zoals de raad van bestuur en commissarissen. Beleggers krijgen 7 euro per aandeel en een uitkering van 53 eurocent dividend over 2019. Op een speciale aandeelhoudersvergadering van NIBC 7 oktober zal het bod besproken worden.

Blackstone is al langer bezig met een overname van NIBC. Een in februari uitgebracht bod werd vanwege de coronacrisis verlaagd van 1,36 miljard euro naar 1,1 miljard euro. De overname leek eind april te stranden omdat NIBC onder druk van de Europese Centrale Bank geen dividend uit zou keren - de ECB had banken gevraagd dividenduitkeringen uit te stellen, om een buffer te kunnen aanleggen voor de coronacrisis. In mei zegde de bank toe wel dividend uit te keren. Grootaandeelhouders JC Flowers en Reggeborgh zijn akkoord gegaan om op een later tijdstip het dividend te ontvangen. De Europese Commissie heeft de overname goedgekeurd.