Amerikaans topadviseur Brent Scowcroft (95) overleden

Voormalig veiligheidsadviseur Brent Scowcroft is donderdag op 95-jarige leeftijd overleden. Dat heeft een woordvoerder van de familie bekendgemaakt. Scowcroft stond gedurende vier decennia bekend als autoriteit, waarin hij zeven Amerikaanse regeringen adviseerde. Als enige diende Scowcroft in twee regeringen als Nationaal Veiligheidsadviseur; voor zowel president Gerald Ford als George H.W. Bush.

Had hij het zelf had mogen kiezen, dan was Brent Scowcroft piloot geworden bij de Amerikaanse luchtmacht. Maar nadat hij in 1949 een noodlanding moest maken met zijn gevechtsvliegtuig besloot hij niet meer te vliegen en legde zich als academicus toe op slavistiek en internationale betrekkingen. Na enkele diplomatieke rollen werd Scowcroft naar Washington gehaald, waar hij bekend werd om zijn 18-urige werkdagen in een krap kantoortje naast het Oval Office. Roken en drinken deed hij niet.

Met de adviezen van Scowcroft werden zwaarwegende besluiten genomen. Hij was onder meer betrokken bij de terugtrekking van Amerikaanse militairen uit Vietnam, de strategie in de Eerste Golfoorlog en het SALT-II kernwapenverdrag tussen de VS en de Sovjet-Unie uit 1979. Ook wordt hij gezien als de grondlegger van de Amerikaanse buitenlandpolitiek richting post-Sovjet Rusland, waarin hij een voorzichtige koers voorstond.

Tegen invasie in Irak

Ook na zijn pensioen in 2002 bleef hij een veelgevraagd deskundige voor veiligheidskwesties. Hij stond bekend als gematigd Republikein, die er niet voor terugdeinsde zich tegen de partijlijn uit te spreken.

Als tegenstander van de interventionistische politiek van George W. Bush, was Scowcroft een van de weinigen die zich openlijk uitsprak tegen de oorlog in Irak. Ook behoorde hij tot de groep van 120 Republikeinse partijveteranen die zich in 2016 achter Hillary Clinton schaarde in de verkiezingsstrijd met Donald Trump.