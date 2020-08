Alledaagse beelden van de pandemie

Op de tentoonstelling 'PANdemIC' in Museum Hilversum laten fotografen als Lieve Blancquaert, Robin de Puy, Koos Breukel, Ilvy Njiokiktjien, Ad Nuis en Raymond Rutting zien wat de impact van corona is op ons dagelijks leven. Het begint met het hamsteren van wc-papier, beelden van overbezette IC-afdelingen en de spandoeken voor het raam van opa en oma. Dan volgen lege bioscoopzalen en kinderen die gekluisterd zitten achter hun pc omdat de leerkrachten online lesgeven. De tentoonstelling is geselecteerd uit meer dan 2.500 foto’s die zijn ingezonden voor de fotowedstrijd Care4Corona, en volgt de tijdlijn van de afgelopen maanden.