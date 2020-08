VS willen Chinese apps verbannen van Amerikaanse markt

De Amerikaanse regering heeft woensdagavond laat nieuwe maatregelen aangekondigd om „de privacy van burgers en informatie van bedrijven” te beschermen tegen de invloed van de Chinese Communistische Partij”. Het meest ingrijpende aspect van het plan: Chinese applicaties die de regering-Trump niet vertrouwt, moeten verwijderd kunnen worden uit de App- en Playstore van Apple en Google.

Microsoft neemt TikTok over – zo is althans de verwachting. Een buitenkans, met de nodige problemen.

Minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo herhaalde tijdens zijn persconferentie woensdag dat apps als WeChat en TikTok wat hem betreft een serieuze bedreiging vormen voor de veiligheid van Amerikaanse data. Daarom wil hij apps van Chinese makelij van de Amerikaanse markt verbannen en voorkomen dat Chinese telefoonfabrikanten Amerikaanse apps kunnen aanbieden – bijvoorbeeld Google Maps op een Huawei-telefoon. Het onderzeese netwerk van 5G-kabels moet bovendien beter worden beschermd tegen Chinese pogingen om data te verzamelen. Hoe de plannen precies dienen te worden uitgevoerd, werd uit de persconferentie van de Amerikaanse topdiplomaat woensdag nog niet duidelijk. Zijn Chinese collega Wang Yi noemde het Amerikaanse plan tegenover staatspersbureau Xinhua „een schoolvoorbeeld van pesterij”. Pompeo heeft volgens hem bovendien de bevoegdheid niet om zulke stappen te zetten.

Overname

TikTok is wereldwijd razend populair. De video-app heeft alleen al in de Verenigde Staten zo’n honderdduizend gebruikers. President Donald Trump kondigde vrijdag aan een verbod op TikTok te overwegen. Volgens Washington zijn Chinese apps maar ook multinationals als Alibaba vatbaar voor misbruik door de Chinese regering, die ze zou gebruiken om Amerikaanse data in handen te krijgen. TikTok plukt onder meer contactgegevens, gps-data en betaalgegevens uit de telefoon van een gebruiker. Dat die informatie bij de Chinese overheid zou belanden, is echter nooit bewezen.

Microsoft doet met toestemming van Trump een poging de Amerikaanse tak van de app over te nemen van moederbedrijf ByteDance. Die moet voor 15 september rond zijn. De president suggereerde later dat een percentage van de deal naar de Amerikaanse schatkist zou moeten vloeien. Microsoft zou al akkoord zijn met die eis, zei de president woensdag tegen Fox News. Het bedrijf heeft zelf nog niet gereageerd.