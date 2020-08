Vier taxichauffeurs verliezen rechtszaak tegen Tesla

Vier chauffeurs van Schipholtaxi hebben een rechtszaak tegen autofabrikant Tesla verloren. De chauffeurs klaagden dat hun auto’s te veel mankementen vertoonden en dat zij daardoor inkomsten misliepen. Zij eisten hun geld terug en een schadevergoeding. De rechtbank heeft hen in het ongelijk gesteld. De rechter oordeelt dat ze niet aan het juiste adres zijn met hun klacht en dat de Tesla’s niet ongeschikt zijn om als taxi te worden ingezet – wat de chauffeurs betoogden.

De chauffeurs schaften in 2014 de Tesla Model S aan om met voorrang passagiers vanaf Schiphol te mogen vervoeren. Al snel bleken de auto’s volgens de chauffeurs diverse gebreken te hebben: van loslatende knipperlichten, een in de bocht openslaande deur en niet goed werkende remmen tot een uitvallende motor. De chauffeurs dienden een lange lijst mankementen in bij de rechtbank, waarvoor de autobouwer volgens hen verantwoordelijk was. Ze eisten terugbetaling van de aanschafprijs van ruim 86.000 euro.

Daarvoor ziet de rechter geen aanleiding. Tesla leverde weliswaar de wagens, maar deed dat aan Mercedes-Benz Financial Services (MBFS), die de auto’s doorverkocht aan de chauffeurs. Zij hadden MBFS moeten dagen als ze het aankoopbedrag terug wilden zien.

Voor een schadevergoeding voor misgelopen inkomsten – volgens de chauffeurs veroorzaakt door de mankementen – zou Tesla volgens de rechter wel de aangewezen partij zijn, maar op dat punt kregen de eisers evenmin gelijk. Zo konden de mannen niet aantonen dat de auto’s al bij aflevering gebreken vertoonden en kon daarmee niet worden vastgesteld dat ze op dat moment niet geschikt waren als taxi. Volgens de rechter hebben de chauffeurs verder niet aangetoond dat de gebreken waar zij over klaagden ongebruikelijk zijn bij normaal gebruik van een auto als taxi. Daarbij weegt de rechter mee dat „drie van de vier eisers ruim vijf jaar na de aanschaf van de auto’s deze nog steeds als taxi gebruiken en daarmee inmiddels gemiddeld 380.000 kilometer hebben gereden”.

Het kwartet stelde ook door Tesla te zijn afgeknepen doordat het batterijbereik bij een tussentijdse update ineens zou zijn teruggelopen. Het Amerikaanse bedrijf bracht daar tegenin dat het normaal is dat een batterij bij intensief gebruik slijt. De rechter gaat daarin mee. De rechter verwerpt ook de andere klachten over de door Tesla geboden garantie, hoge laadkosten en onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens.

De zaak is nog niet helemaal afgedaan. Een tegeneis van Tesla dat de mannen een aantal rekeningen voor reparaties moeten betalen die nog niet zijn voldaan, moet het bedrijf nog nader toelichten.