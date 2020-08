Via een omweg is Nathan Aké tussen de elite van Engeland beland

Onafscheidelijk waren ze. Nathan Aké en zijn drieënhalfjaar oudere broer Cedric. Begonnen op ‘Opa’s Veldje’, tussen de bomen, dicht tegen de A12 en de spoorlijnen. Het trapveldje is een begrip in Voorburg, en kreeg de bijnaam omdat de oude speeltuinbeheerder door bezoekers opa werd genoemd. Het ligt pal voor de voordeur van de familie Aké. Liepen vader en moeder even naar boven, konden ze door het raam hun zoons zien spelen.

„Ze waren daar altijd aan het voetballen, tot ’s avonds laat”, vertelt moeder Ineke. Nathan had het voordeel dat hij zich kon optrekken aan het niveau van de vrienden met wie zijn grotere broer speelde. „Dat hij altijd met drie jaar oudere jongens voetbalde, heeft hem gevormd denk ik.”

Nathan Aké, geboren in Den Haag, is sinds woensdag de op drie na duurste Nederlandse voetballer door zijn overstap van Bournemouth naar Manchester City voor naar verluidt 45 miljoen euro. Coach Pep Guardiola was al langer gecharmeerd van de linksbenige verdediger, die voor vijf jaar tekende. „Een supermooie dag”, zegt zijn moeder. Haar zoon sprak van een „droom”.

Via een omweg heeft hij op zijn 25ste een toptransfer gerealiseerd, nadat hij afgelopen seizoen nog degradeerde met Bournemouth. Hij is een van de bouwstenen voor de toekomst bij het hyperambitieuze Manchester City, vier keer landskampioen in het afgelopen decennium.

Zijn vader Moise Aké komt uit Ivoorkust en leerde tijdens zijn studie in Zuid-Frankrijk de Nederlandse Ineke kennen, die daar voor vakantie verbleef. In 1985 vestigde Moise zich in Nederland, ze trouwden en kregen twee zoons: Cedric (28) en Nathan.

Mensen die Aké kennen noemen hem serieus, zachtaardig, rustig, soms wat afwachtend en een tikje verlegen. „Hij is gelijkmatig en stabiel, al sinds de jeugd”, zegt zijn moeder. „Hij is heel sociaal. Een ideaal kind.” In een artikel werd hij de perfecte schoonzoon genoemd. Ineke: „Dat is zo, al ben ik als moeder niet onbevooroordeeld.”

Aké – qua uiterlijk de jongere versie van Ruud Gullit – begon op zijn vierde bij VV Wilhelmus in Den Haag. Zijn oude jeugdtrainer Harry de Jong zegt dat hij nooit op de voorgrond trad. „Hij luisterde goed en had een natuurlijk talent. Hij scoorde aan de lopende band en was overal op het veld te vinden.”

ADO Den Haag scout hem en Aké maakt na vier jaar de overstap. VV Wilhelmus blijft daarna de club van de familie Aké: Cedric speelt er in het eerste, Moise traint een jeugdteam en Ineke deed tot een paar jaar terug nog kantinediensten.

Dit is een speler van de „buitencategorie”, denkt Robin Verheul als die Aké in de jeugd bij ADO traint. „Dat zag je aan zijn techniek en inzicht. Als hij ging dribbelen, kreeg niemand hem van de bal.”

Voor zijn leeftijd was hij al „behoorlijk atletisch”, zegt Verheul. „Hij was een kop groter dan de meeste spelers, al zie je dat nu niet meer terug.” Aké is met 1 meter 80 aan de korte kant voor een verdediger. Zijn vader is relatief klein, terwijl zijn moeder vrij lang is.

Op zijn twaalfde vertrekt Aké naar Feyenoord en komt daar in de talentvolle lichting met onder anderen Karim Rekik, Jean-Paul Boëtius en Tonny Vilhena. Die overstap was zíjn keuze, benadrukt zijn moeder. Hij moest zelf met de trein naar Rotterdam en naar een andere school. „Hij heeft zijn eigen carrière uitgestippeld.”

Dat is ook het geval wanneer hij in 2011 op zijn zestiende naar de jeugdopleiding van Chelsea vertrekt. Als ouders vonden zij dat een „hele moeilijke stap”, zegt zijn moeder. „Maar je mag je kind niet remmen in zijn ontwikkeling als hij die ambitie heeft.”

Gastgezin in Londen

Hij woont de eerste jaren bij een gastgezin in Londen en broer Cedric verblijft in de buurt in een appartement – hij werkt en studeert daar. Zijn ouders blijven in Nederland achter en bezoeken hun zoons regelmatig. „Wij dachten dat Nathan daar goed zonder ons kon leven. Dat hebben we goed ingeschat denk ik.”

Weekblad VI schreef destijds dat Aké tegen de regels onder begeleiding van een zaakwaarnemer al op zijn vijftiende voor 800.000 euro zou zijn verhandeld van Feyenoord naar Chelsea. De kwestie leidde onder meer tot Kamervragen. Het beeld ontstond dat Aké, zijn ouders en de zaakwaarnemer voor het grote geld kozen.

Zijn moeder spreekt dat nu tegen. „Dat is absoluut nooit een drive geweest. Het was zijn keuze, hij wilde hogerop. Wij hadden allebei een fulltime baan en hebben geen euro van dat geld gezien. Hij heeft die stap gezet en wij hebben hem daarin gesteund.”

Aké wordt in zijn eerste seizoen gekozen tot talent van het jaar en mag al snel meetrainen bij het eerste. „Dan sta je ineens op het veld tegen Didier Drogba [oud-spits], ik was superzenuwachtig”, zegt hij in een jubileumboek van VV Wilhelmus. Mede door de zware concurrentie breekt hij niet door bij Chelsea en wordt verhuurd aan Reading, Watford en Bournemouth, dat hem voor een clubrecord overneemt.

Maar nu begeeft hij zich alsnog tussen de elite in Engeland, bij de hemelbestormers van Manchester City. Zijn veelzijdigheid en voetbalintellect worden geprezen door Guardiola. Linksback, linker centrale verdediger, verdedigende middenvelder – hij is inzetbaar op meerdere posities. Vast selectielid ook bij Oranje. Nathan Aké – zijn topjaren lijken nu te beginnen.