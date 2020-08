Vanuit de keuken mee op reis

De beste kookboeken nemen je mee op reis, brengen het verre dichterbij en maken van de vreemdeling een bekende. Idealiter verdwaal je ook in de verhalen, de overdaad aan recepten en de gulzigheid die zich meester van je maakt bij het zien van al dat aanlokkelijke lekkers. Een goed culinair reisboek kan bovendien uitstekend als troost dienen voor een opgelegde zomer in eigen land.

Neem Feast, food of the Islamic World van Anissa Helou, een lijvig en prachtig boek dat de lezer trakteert op een lange reis door de islamitische wereld, van Marokko tot Saoedi-Arabië en van Zanzibar tot Bangladesh. Je gaat van herkenning (Indonesische saté en Syrische kebbeh) naar bijzondere verrassingen als babyhaai uit Qatar, Oezbeeks brood en gegrilde kamelenbult. En dat komt allemaal aan bod zonder exotisme of oriëntalisme.

Helou markeert haar weg met mooie verhalen en een rijkdom aan gerechten die de overeenkomsten en verschillen blootleggen tussen de landen en culturen die ze aandoet. Ze brengt zo nuance en gelaagdheid aan in een groot gebied dat vaak wordt vergeten of waarvan de afzonderlijke delen geregeld op één hoop worden gegooid.

Elk recept draagt een persoonlijk verhaal in zich, een geschiedenis, een cultuur en traditie. Ieder gerecht brengt de ander dichtbij. Zoals de beste culinaire reisboeken dat doen.

Daarnaast nog g twee tips in het genre die net als Feast om onbegrijpelijke redenen nog niet in het Nederlands zijn verschenen.

Begin hiermee

Feast, Food of the Islamic World is een hongerigmakende reis langs de keukens van de islamitische wereld. Asma Khan verweeft in Asma’s Indian Kitchen haar eigen geschiedenis met die van India en haar vrouwen, haar feminisme gaat door de maag; verrukkelijke gerechten uit haar geweldige restaurant. In Zaitoun, Recipes and Stories from the Palestinian Kitchen trekt Yasmin Khan de Palestijnen hun opgedrongen politieke masker af en presenteert de mensen en hun culinaire cultuur. Als de wereld je vergeten lijkt, blijven de eigen verhalen over en die kunnen niet vaak genoeg gedeeld worden.

