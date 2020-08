Urkse wethouder verzweeg functie bij bedrijf van verdachte zoon

Vertegenwoordigers van de gemeenteraad in Urk en burgemeester Ineke Bakker komen donderdagavond bijeen om te praten over de positie van wethouder Geert Post. Aanleiding is berichtgeving van De Stentor waaruit eerder op de dag bleek dat de SGP’er een nevenfunctie bij het transportbedrijf van zijn zoon niet had gemeld. Inmiddels is ook duidelijk geworden dat die zoon vorige week is aangehouden door de Britse autoriteiten omdat in zijn vrachtwagen grote hoeveelheden harddrugs zijn gevonden.

De zoon van Post werd vorige week in Frankrijk gearresteerd omdat in een lading bloemen 250 kilo cocaïne en 169 kilo speed was aangetroffen. De straatwaarde van de drugs is volgens de Britse autoriteiten 14,2 miljoen pond (15,8 miljoen euro). Toch is de drugsvondst niet de directe aanleiding om donderdag in spoedvergadering bijeen te komen, laat woordvoerder Nico Schipper van de burgemeester weten. „Het gaat er met name om dat Post als bestuurder niet bij de gemeente Urk heeft gemeld dat hij ook formeel betrokken is bij het bedrijf van zijn zoon.” Dat is wel verplicht. Daarover is het college „not amused”, aldus de woordvoerder.

De Stentor ontdekte dat Geert Post bij de Kamer van Koophandel staat ingeschreven als vervoersmanager bij het bedrijf JP Trans. De gegevens laten ook zien dat hij de enige aandeelhouder is van een andere, aanverwante BV die vrachtwagens in beheer heeft. Post liet aan de krant weten dat hij alleen op papier bij JP Trans actief was, hoewel hij „in coronatijd wel wat klusjes” had gedaan voor het bedrijf van zijn zoon. Verder stelt de wethouder dat zijn zoon noch hij ervan op de hoogte was dat er een partij drugs in de vrachtwagen lag. Post, wethouder Visserij, Economische Zaken en Onderwijs, wil nu niet meer op vragen reageren, laat woordvoerder Schipper donderdag weten. Hij is donderdagavond aanwezig bij de (besloten) vergadering van het presidium om een toelichting te geven.

De coke en speed die in Frankrijk in een vrachtwagen van Posts zoon werden ontdekt, waren verborgen in karren waarin rozen en zonnebloemen van de veiling in Nederland naar het VK vervoerd werden. „Deze verstopplek was geraffineerd”, zeggen de Britse autoriteiten daarover in een persbericht. „De smokkelaars hadden op kundige wijze een dubbele bodem in iedere container gebouwd en dit was voor het ongeoefende oog onzichtbaar gebleven.” De zoon van Post, die stelt onschuldig te zijn, zit nog steeds vast.