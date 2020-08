Toestand wielrenner Jakobsen ‘ernstig maar stabiel’

De toestand van de Nederlandse wielrenner Fabio Jakobsen, die woensdag zwaargewond raakte bij een valpartij in de Ronde van Polen, is „ernstig maar stabiel”. Dat meldt zijn Belgische ploeg Deceunick-Quick-Step in een verklaring. Volgens doktoren waar de Poolse sportkrant Przegląd Sportowy mee sprak, reageert Jakobsen op prikkels en heeft hij geen schade aan zijn wervelkolom. De 23-jarige Nederlands kampioen wordt nog steeds in een kunstmatige coma gehouden.

Tijdens de eindsprint van de eerste etappe van de Ronde van Polen dreef wielrenner Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) Jakobsen zo ver naar de zijkant van het parcours, dat Jakobsen met fiets en al door de barrières knalde. De renner botste achter de omheining vervolgens frontaal op een cameraman. Jakobsen is in ernstige toestand naar het ziekenhuis gebracht en onderging daar een operatie van vijf uur. Een onbekend aantal wielrenners raakte gewond, onder wie Groenewegen zelf, evenals een official.

Volgens het ziekenhuis zal later op donderdag geprobeerd Jakobsen te laten ontwaken uit zijn coma, meldt persbureau ANP. Daarnaast zijn specialisten aanwezig om de wielrenner te opereren aan zijn gezicht. De official die gewond raakte bij de valpartij komt ervan af met een hersenschudding. Een andere wielrenner is aan een open vingerbreuk geopereerd. Hoe het met de andere betrokkenen gaat, is niet duidelijk. Ook Dylan Groenewegen kwam bij de finish ten val, maar de schade bij hem lijkt mee te vallen.

Lees meer over de valpartij.