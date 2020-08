‘TikTok werkt aan een groot nieuw datacentrum in Ierland’

Videodienst TikTok wil een groot datacentrum bouwen in Ierland. De BBC meldt donderdag dat het Chinese socialemediabedrijf werkt aan een locatie waar filmpjes en andere data van Europese gebruikers kunnen worden opgeslagen. De gegevens worden nu nog op servers in de Verenigde Staten en Singapore bewaard. Het project zou 500 miljoen dollar (421 miljoen euro) kosten.

Er wordt al langer nagedacht over een nieuw datacentrum in Europa, zegt het bedrijf tegen de BBC, maar het project is „in deze tijden” extra belangrijk geworden. TikTok krijgt in de VS kritiek van de overheid omdat gevoelige gegevens van gebruikers ter beschikking zouden staan van de Chinese overheid. President Donald Trump dreigde de app zelfs te verbieden. Dat gegevens van Amerikaanse servers naar Europa worden verplaatst, moet volgens de Europese pr-chef Theo Bertram gezien worden als een „teken van onze langetermijnverbintenis met Europa”.

De app verzamelt onder meer berichten, contactgegevens zoals e-mailadressen en telefoonnummers, gps-data, betaalgegevens en gebruikersgegevens, blijkt uit de privacyverklaring van de app. Die gegevens worden onder meer gebruikt voor de verkoop van advertenties. De afdeling die verantwoordelijk is voor de correcte omgang met de gegevens voor de Europese markt is al gevestigd in de Ierse hoofdstad Dublin. Het datacentrum in het land zou binnen twee jaar in gebruik genomen moeten worden.

Privacybezwaren

De zorgen over de veilige opslag van gegevens bij TikTok worden ook in Europa gedeeld. In mei kondigde de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens een onderzoek aan naar de manier waarop wordt omgegaan met de persoonsgegevens van minderjarigen - een belangrijke gebruikersgroep voor de app. Ook het Europees Comité voor gegevensbescherming heeft een speciale taskforce opgezet die kijkt naar de gegevensverwerking en onder meer het gebruik van gezichtsherkenningssoftware in de app.

TikTok heeft bij herhaling ontkend dat gegevens worden doorgespeeld aan de Chinese autoriteiten en gezegd mee te werken aan onderzoeken. Verder wordt gesproken over de verkoop van onderdelen van de app. De Amerikaane techgigant Microsoft is geïnteresseerd in een overname. Als die deal voor 15 september niet rond is, dreigt Trump de app alsnog te verbieden.

Lees meer over de overname door Microsoft: TikTok: een buitenkans, met de nodige problemen

ByteDance, het moederbedrijf van TikTok, heeft voor de Chinese markt een aparte versie van de app die Douyin heet.