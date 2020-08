Reddingsbrigades vaker in actie in 2020 door toegenomen drukte op het water

Vrijwillige reddingsbrigades van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) zijn deze zomer ruim honderd keer vaker uitgerukt dan in voorgaande jaren. Dat blijkt uit cijfers die de KNRM zelf heeft gepubliceerd. Meer Nederlanders vieren hun vakantie in eigen land, waardoor de drukte en daarmee de ongelukken op het water toenemen, schrijft de organisatie.

Problemen met surfers en mensen op jachten komen het vaakst voor. In het tweede geval gaat het meestal om problemen die voorkomen hadden kunnen worden, zoals problemen met de motor of het roer. De KNRM vraagt vaarders daarom zich beter voor te bereiden voordat ze het water op gaan. Ook wijst de organisatie op de KNRM Helpt-app, waar je naast informatie over het weer en een goede voorbereiding eenvoudig om hulp kan vragen in het geval van nood.

Dit jaar hebben zich verschillende dodelijke ongelukken voorgedaan aan de Nederlandse kust. In mei verongelukten vijf surfers bij Scheveningen door een combinatie van algenschuim en harde wind. Alle vijf watersporters waren ervaren surfers. Eerder vandaag bleek uit onderzoek van de Vakantiemonitor dat 44 procent van de Nederlandse vakantiegangers kiest voor een vakantie in eigen land, wat een stijging is van 6 procent ten opzichte van vorig jaar. Deze keuze heeft grotendeels met de coronacrisis te maken.