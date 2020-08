Opnieuw Canadees ter dood veroordeeld in China

Een rechtbank in de Zuid-Chinese stad Guangzhou heeft donderdag een Canadese man ter dood veroordeeld voor het produceren van drugs. Xu Weihong, die een Canadees paspoort heeft maar in Guangzhou woont, wordt beschuldigd van het produceren van ketamine. Het doodvonnis wordt automatisch herbeoordeeld door de hoogste rechter in China. Een medeplichtige van Xu kreeg levenslang.

Volgens rechtbankdocumenten die de persbureau AP inzag, trof de politie bij Xu thuis grondstoffen en apparatuur aan waarmee de drug gefabriceerd kan worden. Op een ander adres van Xu zou 120 kilo ketamine zijn aangetroffen.

Diplomatiek conflict

Het is voor de derde keer dat een Chinees doodsvonnis wordt uitgesproken tegen een Canadees staatsburger sinds de twee landen in een diplomatiek conflict zijn geraakt. De relaties tussen Beijing en Ottawa verzuurden toen de hooggeplaatste Chinese Huawei-directrice Meng Wanzhou eind 2018 werd gearresteerd in Vancouver. De arrestatie vond plaats in opdracht van de Verenigde Staten. Meng heeft volgens de VS het Amerikaanse handelsembargo geschonden door Amerikaanse technologieën aan Iran te leveren. De Chinese zit in Vancouver onder huisarrest in afwachting van uitlevering aan de VS.

In 2019 veroordeelde de Chinese rechter ook al twee Canadezen tot de doodstraf voor drugsdelicten. In januari 2019 kreeg Robert Lloyd Schellenberg het vonnis in hoger beroep. Hij werd in 2016 veroordeeld tot 15 jaar cel voor drugshandel, daar ging de openbare aanklager drie jaar plotseling tegen in beroep. In april 2019 werd de Canadees Fan Wei ter dood veroordeeld voor hetzelfde delict. Het vonnis is nog niet voltrokken omdat beide mannen in hoger beroep zijn gegaan.

Ook hield de Chinese politie twee Canadezen aan op verdenking van spionage, enkele dagen na de arrestatie van Meng. De oud-diplomaat Michael Kovrig en zakenman Michael Spavor zouden zich schuldig hebben gemaakt aan het in gevaar brengen van de nationale veiligheid. De mannen zitten nog steeds vast.