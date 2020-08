OM en sushiketen Sumo beide in beroep in belastingfraudezaak

Zowel het Openbaar Ministerie als de voormalige eigenaren van sushiketen Sumo gaat in hoger beroep tegen het vonnis in een omvangrijke fraudezaak. Dat bevestigt advocaat Gerard Spong donderdag aan NRC. Hoewel zijn cliënten schuldig werden bevonden aan belastingfraude, zijn ze daarvoor niet bestraft. De rechter kwam tot dat besluit, onder meer omdat het OM inbreuk pleegde op de privacy van de eigenaren door mee te werken aan een documentaire van KRO-NCRV.

Filmmaker René Roelofs mocht de FIOD volgen in een lopend en dus zeer vertrouwelijk, strafrechtelijk onderzoek. Dat dat kon, is bijzonder.

Het OM eiste aanvankelijk twee jaar en een geldboete van 210.000 euro tegen de voormalige eigenaren. Toen bleek dat zonder hun medeweten elementen van de zaak waren verwerkt in de documentaire, werd de strafeis verlaagt tot 21 maanden cel en een geldstraf van 189.000 euro. De rechter legde geen enkele straf op en sprak een van de vier verdachten zelfs volledig vrij: „Niet in de laatste plaats door de deal tussen OM en filmmaker”, stond in het vonnis.

Spong zegt „niet geheel ontevreden” te zijn geweest met het vonnis, maar wil via een hoger beroep proberen toch een volledige niet-ontvankelijkheidsverklaring te krijgen voor het OM. Zijn inschatting is dat de rechter daar in eerste aanleg eigenlijk al op zinspeelde. Het Functioneel Parket zegt de keuze voor een hoger beroep in de zaak later te zullen toelichten.

Miljoenenfraude

De fraudezaak tegen de voormalig eigenaren van Sumo, met Rotterdammer Chi Ho L. als hoofdverdachte, duurt al jaren. Tussen 2008 en 2014 zouden de verdachten miljoenen euro’s hebben verduisterd door stelselmatig betalingen uit het kassasysteem te verwijderen. Hierdoor liep de fiscus naar schatting 25 miljoen euro mis. Ho L. en de Belastingdienst schikten voor 15,5 miljoen euro.

In juli vorig jaar stond de rechtbank in Rotterdam op het punt om uitspraak te doen, toen NRC onthulde dat een filmmaker maandenlang met het strafrechtelijk onderzoek had meegekeken. Er werd gefilmd bij een overleg tussen de recherche en de politie en tijdens invallen in verschillende restaurants. Bovendien kregen de makers inzage in vertrouwelijke politiedocumenten. Tot NRC daar vorig jaar over schreef, waren Ho L. en zijn medeverdachten daar niet van op de hoogte.