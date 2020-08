Machtige wapenlobby NRA aangeklaagd voor financieel wanbeheer

Bestuurders van de National Rifle Association (NRA) moeten binnenkort voor de rechter verschijnen voor financieel wanbeheer en omkoping binnen de organisatie. Volgens de openbare aanklager van New York Letitia James, die de rechtszaak heeft aangespannen, hebben de bestuurders miljoenen dollars van de organisatie gebruikt voor privéreizen, dure etentjes en persoonlijk gewin. Een aanklager in Washington heeft ook een rechtszaak tegen de NRA aangespannen, voor het misbruiken van geld voor liefdadigheidsorganisaties.

Volgens de aanklager zou er binnen drie jaar 64 miljoen dollar verdampt zijn waardoor de organisatie nu met een tekort kampt. James schrijft in een verklaring dat de bestuurders “miljoenen en miljoenen van NRA-reserves voor persoonlijk gebruik gebruikten”. Daarmee zou, naast de regels van de NRA, ook de wetten in de staat New York en federale wetten overtreden zijn. Ze noemt de wapenlobby “een broedplaats voor hebzucht, misbruik en brutale illegaliteit”.

Met de rechtszaak hoopt James, die lid is van de Democratische partij, de machtige organisatie te kunnen laten ontbinden. In een eerste reactie noemt de NRA, een publieke supporter van president Trump, de rechtszaak een “ongelofelijke aanval op de organisatie en het grondwettelijk recht om wapens te dragen”. President Trump reageerde tijdens een persconferentie voor het Witte Huis dat de NRA zich beter kon inschrijven in Texas in plaats van New York.

De NRA is een van de oudste organisaties in de Verenigde Staten. De organisatie werd opgericht in 1871 en is een groot voorvechter van het recht om wapens te dragen. De wapenlobby heeft veel leden, met name uit conservatieve kringen, en is de afgelopen jaren regelmatig in opspraak gekomen door na dodelijke schietpartijen te lobbyen tegen strengere wapenwetten.