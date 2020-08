Japanse premier Abe roept bij Hiroshima-herdenking op tot kernwapenverbod

De Japanse premier Shinzo Abe heeft donderdag bij de herdenking van de atoombomaanval op Hiroshima in 1945 opgeroepen tot het afschaffen van kernwapens. Abe zei volgens persbureau AP dat Japan „als enige land dat ooit een kernwapenaanval heeft moeten ondergaan, zich altijd zal blijven inzetten voor een wereld zonder kernwapens”. Volgens de premier moet er alles aan gedaan worden om te voorkomen dat de „pijnlijke geschiedenis” zich herhaalt. Hij wees daarbij onder meer op de toegenomen internationale spanningen.

De aanval op Hiroshima, donderdag 75 jaar geleden, was de eerste van twee kernwapenaanvallen op Japanse steden aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Bij de aanval op 6 augustus 1945 kwamen 140.000 mensen om het leven en werd de stad verwoest. Om 08.15 uur plaatselijke tijd werd donderdag door overlevenden en hun familieleden een minuut stilte gehouden ter ere van de slachtoffers en hun nabestaanden. Door de coronacrisis konden bij de herdenkingscerenomie in het Hiroshima Peace Memorial Park slechts duizend mensen aanwezig zijn.

Hoewel Abe opriep tot een verbod op kernwapens, heeft zijn regering het verdrag inzake een kernwapenverbod uit 2017 nooit ondertekend. Huidig burgemeester Kazumi Matsui van Hiroshima noemde de weigering hiervan in zijn herdenkingsspeech „hypocriet”. Het verdrag werd drie jaar geleden aangenomen door de Verenigde Naties en is door ruim 120 landen ondertekend. Van acht landen is bekend dat zij in het bezit zijn van kernwapens: Amerika, Rusland, China, Groot-Brittannië, Frankrijk, Israël, India, Pakistan. Daarnaast zegt ook Noord-Korea over kernwapens te beschikken.