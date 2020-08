ING rekent op flinke coronastrop

De coronapandemie houdt ook de grootste bank van Nederland in de greep. ING zag de winst in het tweede kwartaal met bijna 80 procent dalen tot 299 miljoen euro. Belangrijke oorzaak: de bank heeft 1,3 miljard euro opzijgezet om mogelijke verliezen op leningen door de impact van de pandemie op de economie op te vangen.

De toevoeging aan de ‘stroppenpot’ in het tweede kwartaal is flink meer dan de 661 miljoen euro die in het eerste kwartaal is toegevoegd. ING was met dat bedrag destijds een van de Europese banken met de kleinste stroppenpotten. Analisten hadden volgens financieel persbureau Bloomberg voor het tweede kwartaal een toevoeging van 1,2 miljard euro verwacht.

In de stroppenpot is overigens ook een bedrag gestopt vanwege mogelijke verliezen op een „flinke fraudezaak”, los van corona. Uit hints van topman Steven van Rijswijk was op te maken dat het gaat om Wirecard, het Duitse fintechbedrijf waar ING een kredietlijn van 200 miljoen euro aan had verschaft.

Voor de rest van het jaar verwacht ING niet nog meer significante opzijzettingen. Voorwaarde daarvoor is wel dat de economische impact van de coronapandemie niet verslechtert.

De winst van ING werd in het tweede kwartaal verder gedrukt door 331 miljoen euro aan afwaarderingen door corona. De bank maakte vorige week al bekend dat het ongeveer dat bedrag moest afboeken omdat sommige bezittingen en investeringen door de coronacrisis minder waard waren geworden.

De omzet bleef gelijk

In het persbericht over de kwartaalcijfers benadrukt ING dat de vaste inkomsten, zoals rente op hypotheken en andere leningen en vergoedingen voor beleggingsdiensten, „veerkrachtig” zijn tijdens de coronacrisis. De omzet in het tweede kwartaal bleef vrijwel gelijk aan een jaar eerder: 4,7 miljard euro.

ING meldt verder dat het blijft luisteren naar de dringende aanbeveling van de Europese Centrale Bank om dit jaar geen dividend uit te betalen. ING houdt het kapitaal voor het dividend over 2019, zo’n 1,7 miljard euro, wel apart om eventueel later nog uit te keren. De winst over het eerste halfjaar van 2020 werd echter volledig toegevoegd aan de kapitaalreserves.

Verzekeraars kregen recent wel toestemming om weer geld uit te keren aan aandeelhouders. NN maakte donderdag bij de halfjaarresultaten dan ook bekend direct weer te beginnen met het uitbetalen van de winstuitkering. Aandeelhouders van NN, dat tot 2014 onderdeel was van ING en nog altijd op hetzelfde moment de resultaten bekendmaakt, krijgen 2,26 euro per aandeel. Daarnaast koopt NN ook weer eigen aandelen in.

NN maakte in het eerste halfjaar 587 miljoen euro winst. Volgens de verzekeraar was de negatieve impact van het coronavirus 30 miljoen euro. Een jaar eerder maakte NN met 1,1 miljard de helft meer winst, maar dat kwam vooral door de positieve herwaarderingen destijds, schrijft NN.

Ook wist de verzekeraar dit jaar minder nieuwe producten te verkopen en werd de winstmarge gedrukt door de lage rentes. Het operationeel resultaat bleef wel vrijwel gelijk op 926 miljoen euro, mede door lagere kosten.

NRC Lunchkoers De belangrijkste ontwikkelingen in de economie, op de beurzen en in het zakenleven Inschrijven