Google verwijdert 2.600 YouTube-kanalen om Chinese beïnvloeding

Google heeft in de maanden april, mei en juni bijna 2.600 YouTube-kanalen verwijderd die volgens het bedrijf aan Chinese beïnvloedingscampagnes kunnen worden gelinkt. Dat meldt het techbedrijf donderdag. Op een deel van de verwijderde kanalen werden volgens Google vooral beelden met politieke inhoud geplaatst, voornamelijk in het Chinees. De video’s op de kanalen zouden gaan over de Amerikaanse reactie op de coronacrisis en de antiracismeprotesten.

Het verwijderen van de kanalen is volgens Google onderdeel van een lopend onderzoek naar „gecoördineerde beïnvloedingsoperaties”. Volgens Google zijn op Facebook en Twitter gelijksoortige campagnes gaande (geweest) en komt de via YouTube verspreidde informatie daarmee overeen. De politieke kanalen zijn slechts een deel van alle kanalen die zijn verwijderd, op andere Chinese kanalen waren de beelden vooral spamgerelateerd of ging het om niet-politieke video’s. Het is niet duidelijk waar deze video’s precies over gaan.

Naast de vele Chinese kanalen heeft Google in het afgelopen kwartaal ook kanalen verwijderd die in verband worden gebracht met Rusland en Iran. Op die kanalen zou op verschillende manieren zijn geprobeerd kijkers te beïnvloeden op het gebied van de Russische en Syrische politiek en het Amerikaanse beleid ten opzichte van de coronacrisis.

De Europese Commissie sprak zich twee maanden terug ook uit over de verspreiding van desinformatie over onder meer Covid-19. Daarin werden China en ook Rusland genoemd als mogelijke verspreiders van onjuiste en misleidende informatie. De Commissie zei harder te willen optreden tegen die verspreiding en bij bewijs „niet terug te deinzen voor namen en shamen”, aldus EU-commissaris Věera Jourová.