Femke Merel van Kooten vertrekt met slaande ruzie bij Partij voor de Toekomst

Het Tweede Kamerlid, Femke Merel van Kooten heeft gebroken met de Partij voor de Toekomst. Ze heeft haar samenwerking met voormalig 50Plus-fractievoorzitter, Henk Krol, verbroken en is sinds donderdag weer zelfstandig Tweede Kamerlid.

Ze begon afgelopen mei samen met Krol die Partij voor de Toekomst, uit onvrede over de stammenoorlogen binnen 50Plus. Krol is bij de Tweede Kamerverkiezingen gedoodverfd lijsttrekker van die nieuwe partij, Van Kooten zou de tweede plaats op de lijst krijgen. Maar Van Kooten voelt zich inmiddels voorgelogen door Krol en geschoffeerd door andere bestuurders van de partij.

Motorblok van de partij

Zo was ze niet of nauwelijks op de hoogte van fusiegesprekken, afgelopen juni tussen de Partij voor de Toekomst en de politieke beweging van senator Henk Otten, de Groep-Otten (GO), een afsplitsing van Forum voor Democratie. In een interview in het Algemeen Dagblad zegt Van Kooten dat Krol daarover heeft gelogen. „Er zou geen fusie met de Groep-Otten komen.”

Daarnaast boterde het niet tussen haar en Henk Otten. Die beschouwde zichzelf als het „geoliede motorblok achter Krol”, zei hij eind juni in NRC, toen de fusie naar buiten kwam. Maar achter de schermen kreeg Van Kooten anders te horen: „Wij zijn het motorblok van de partij, jij een blok aan ons been, beet hij haar intern toe.

Recent werd vanuit het inmiddels door de Groep-Otten gedomineerde partijbestuur haar lidmaatschap van de Partij voor de Toekomst, waarvan ze zelf mede-oprichter was, in twijfel getrokken. De laatste druppel was voor Van Kooten op 2 juli, de laatste dag voor het zomerreces. Toen meldde Otten zich in de fractiekamer van Krol en Van Kooten en bemoeide zich met het stemgedrag van die twee. Ze kreeg ook herhaaldelijk te horen dat zij en Krol maar een minimale positie in de partij vertegenwoordigde en dat GO veel meer leden in de Senaat had ingebracht en daarbuiten nog vertegenwoordigers in provincies en gemeenteraden.

Geen geld

Van Kooten zegt in het interview met het AD dat die fusie met GO vooral om geld ging. Geld dat Krol niet heeft, maar volgens haar vermogende kennissen van Otten en Harrie Mens wel. Geldschieters waarvan er een, vastgoedman Pieter Bogaardt, op 26 juni, na een kennismakingsgesprek, per direct benoemd werd tot penningmeester.

Van Kooten heeft na dit vertrek inmiddels een turbulent politiek verleden in de Tweede Kamer opgebouwd, sinds haar aantreden in 2017 voor de Partij voor de Dieren. Daar stapte ze vorig jaar zomer op omdat die partij zich volgens haar teveel met dierenwelzijn en te weinig met mensen zou bezighouden.

Nieuwe afsplitsing

Na een korte periode als zelfstandig Tweede Kamerlid (de Groep-Van Kooten Arissen), werd ze in februari lid van 50Plus om vervolgens in mei met Krol de partij voor de Toekomst op te richten. Sindsdien vormden zij samen in de Tweede Kamer de Groep Krol/Van Kooten.

Vanaf donderdag is de Tweede Kamer dan weer een afsplitsing rijker en zitten Krol en Van Kooten waarschijnlijk niet meer naast elkaar tijdens het spoeddebat over de coronacrisis. Krol zelf moest dat in de nacht van woensdag op donderdag uit de media vernemen. Net als Henk Otten, ook die was niet vooraf over Van Kootens vertrek geïnformeerd.