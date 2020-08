‘Deurwaarders vallen in op twee locaties GrandVision’

Deurwaarders hebben de afgelopen week invallen gedaan op twee locaties van brillenketen GrandVision in Nederland. Dat meldt Het Financieele Dagblad donderdag op basis van eigen bronnen. De invallen zouden zijn gedaan in opdracht van EssilorLuxottica, dat onder meer het bekende zonnebrillenmerk Ray-Ban produceert. De geplande overname van GrandVision door het Frans-Italiaanse EssilorLuxottica heeft tot een conflict tussen beide bedrijven geleid.

GrandVision wordt er door EssilorLuxottica van verdacht bewust informatie achter te hebben gehouden over de gevolgen van de coronacrisis voor het bedrijf. Daarmee zou GrandVision, dat onder meer winkelformules Eyewish en Pearle beheert, de voorwaarden van de overname hebben geschonden. Bij de deal, die wel is getekend maar nog niet is afgerond, is ook de Rotterdamse investeerder HAL betrokken. De investeringsmaatschappij, onder meer eigenaar van het FD, is met 76,7 procent van de aandelen grootaandeelhouder van GrandVision. EssilorLuxottica spande vorige maand al een kort geding aan om bedrijfsinformatie in te kunnen zien.

Dat de miljardenovername niet soepel verloopt, blijkt ook uit een arbitragezaak die GrandVision en HAL tegen de potentiële eigenaar hebben aangespannen. De bedrijven willen dat de overname ondanks de coronacrisis onder dezelfde voorwaarden plaatsvindt.

Mededinging

Naast het conflict tussen beide partijen, moet ook de Europese Commissie nog beslissen over de deal. Vorige maand zei de Commissie nog te verwachten dat door de overname misbruik van de machtspositie van EssilorLuxottica op de loer ligt. „EssilorLuxottica is de grootste aanbieder van brillen ter wereld, terwijl GrandVision de grootste optiekketen van Europa is”, aldus EU-mededingingscommissaris Margrethe Vestager.

Woensdag werd bekend dat de omzet van GrandVision over het eerste halfjaar met 27 procent was gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Over de eerste zes maanden van 2020 boekte de optiekketen een verlies van ruim 200 miljoen euro, tegenover een nettowinst van 74 miljoen in het eerste halfjaar van 2019.