De series van week 32: Immigration Nation, De geniale vriendin 2, The Rain 3 en Bäckström

Immigration Nation

ICE is de immigratie- en deportatiedienst van de Amerikaanse federale overheid. De documentaireserie Immigration Nation geeft een confronterende blik achter de schermen. De makers brengen constant schrijnende zaken in beeld. Zo zien we in de eerste aflevering ouders die van hun kinderen worden gescheiden en ICE-medewerkers die zacht gezegd weinig menselijkheid tonen. Dat ICE moeite met het eindproduct heeft is dan ook geen verrassing. Netflix, zes afleveringen van een uur.

De geniale vriendin seizoen 2

De geniale vriendin (ook bekend onder de titel My brilliant friend) gaat over het leven van Lenù en Lila, twee vriendinnen die in de jaren vijftig van de vorige eeuw opgroeien in een arme achterbuurt van Napels. De Italiaanse serie is gebaseerd op de vierdelige romanreeks van Elena Ferrante. Van ieder boek wordt een tv-seizoen gemaakt. Na een bejubelde eerste reeks is het tweede deel nu te zien, getiteld De nieuwe achternaam. Terwijl Lenù gaat studeren heeft Lila spijt van haar huwelijk. NPO Plus, acht afleveringen van een uur.

The Rain seizoen 3

Het einde is in zicht voor The Rain, de post-apocalyptische serie uit Denemarken waarin een dodelijk virus zich verspreidt via de regen. In het derde en laatste seizoen komt de kijker te weten hoe het afloopt met Simone en haar broer Rasmus. Netflix, zes afleveringen van 45 minuten.

Bäckström

Meer gegrond in realiteit is de Zweedse thrillerserie Bäckström, over een arrogante speurder die graag opschept over de vele moordzaken die hij oplost. Na de vondst van een schedel met kogelgaten staat Evert Bäckström (Kjell Bergqvist, Springvloed) echter voor een raadsel. Ziggo Movies & Series, zes afleveringen van 45 minuten.

Kimmy vs. the Reverend

In een interactieve special van de vrolijke sitcom Unbreakable Kimmy Schmidt kunnen kijkers zelf keuzes maken voor de personages. Kimmy (Ellie Kemper) gaat trouwen met een prins en moet voor eens en altijd afrekenen met de slechte dominee (John Hamm). Waar het bij de film Black Mirror: Bandersnatch slechts half slaagde, leent de pretentieloze stijl van Kimmy Schmidt zich beter voor de interactieve gimmick. Netflix, circa 80 minuten.