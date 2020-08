33 miljoen euro aan EU-hulp voor Libanon

Nederlandse reddingswerkers zijn begonnen aan hun werkzaamheden

Reddingswerkers van het Nederlandse Urban Search and Rescue Team (USAR) zijn donderdag in Beiroet begonnen met de verkenning van het rampgebied. De hulpverleners vertrokken woensdagavond met 63 mensen en acht honden van de vliegbasis Eindhoven om in de loop van de nacht te landen. Ze gaan daar op zoek naar overlevenden in het puin, en zullen ook een deel van de reddingswerkzaamheden in de zwaargetroffen stad coördineren, zegt voorlichter Marcel van Vugt. „Uiteindelijk is het doel om het juiste team op de juiste plek te krijgen.”

Libanon had de internationale gemeenschap gevraagd om vijf reddingsteams met honden. De ploeg die nu in Beiroet is, maakt deel uit van een zogenoemd heavy-team. Dat is de zwaarste categorie hulpverleners, met een speciale kwalificatie van de Verenigde Naties. Ook Frankrijk heeft zo'n team gestuurd. Het reddingsteam kan tien dagen volledig zelfstandig opereren, en ook bijzonder ingewikkelde reddingsoperaties uitvoeren.

„Het Nederlandse team bestaat vooral uit beroepspersoneel van de brandweer, ambulance, politie en defensie", aldus Van Vugt. Verder zijn er een bouwkundig ingenieur, een deskundige op het gebied van gevaarlijke stoffen en medici meegereisd. Het team is donderdagochtend gebriefd door de lokale autoriteiten over hun hulp bij de reddingsacties. In de middag voeren ze nog een verkenning van het gebied uit, waarna begonnen kan worden met het uitvoeren en coördineren van de eerste reddingsacties.

Hoe lang het team in Libanon zal blijven, is nog onbekend. Hoogstwaarschijnlijk zal de inzet niet langer dan tien dagen duren - ook omdat de kans dat er nog mensen levend onder het puin vandaan gehaald kunnen worden erg klein is, legt Van Vugt uit. „De afweging is hoe lang het search and rescue is en wanneer het berging wordt."