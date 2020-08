Bijna 80 procent minder winst voor ING, NN hervat dividend

ING heeft in het tweede kwartaal van 2020 met 299 miljoen euro ruim 79 procent minder winst gemaakt dan in dezelfde periode een jaar eerder. De winst daalde hard omdat de bank 1,3 miljard euro opzij zette om mogelijke verliezen op leningen door de impact van het coronavirus op de economie op te vangen. Dat blijkt uit de donderdag gepresenteerde kwartaalcijfers.

De toevoeging aan de kredietprovisies in het tweede kwartaal is flink meer dan de 661 miljoen euro uit het eerste kwartaal. ING was met dat bedrag destijds een van de banken met de laagste stroppenpotten. Analisten hadden volgens financieel persbureau Bloomberg over het tweede kwartaal een toevoeging aan de stroppenpot verwacht van 1,2 miljard euro.

De winst van de grootste bank van Nederland werd verder gedrukt door 331 miljoen euro aan afwaarderingen. ING maakte vorige week al bekend dat het ongeveer dat bedrag moest afboeken omdat sommige bezittingen en investeringen door de coronacrisis minder waard waren geworden.

In het persbericht over de kwartaaalcijfers benadrukt de bank dat de vaste inkomsten, zoals rente op hypotheken en andere leningen en vergoedingen voor beleggingsdiensten, „veerkrachtig” zijn tijdens de coronacrisis. De omzet in het tweede kwartaal bleef vrijwel gelijk aan een jaar eerder: 4,7 miljard euro.

In het persbericht meldt ING dat het blijft luisteren naar de sterke aanbeveling van de Europese Centrale Bank om dit jaar geen dividend meer uit te betalen. De Europese toezichthouder vindt dat alle banken voorlopig geen kapitaal moeten uitkeren aan aandeelhouders, vanwege de onzekere invloed van de coronapandemie op de bankbalansen.

ING houdt het kapitaal voor het dividend over 2019, zo’n 1,7 miljard euro, wel apart om eventueel later nog uit te keren. De winst over het eerste halfjaar van 2020 werd echter volledig toegevoegd aan de kapitaalreserves. Mede daardoor steeg de kapitaalratio van ING het tweede kwartaal tot 15 procent, van 14,5 procent een jaar eerder.

NN gaat weer dividend uitbetalen en aandelen inkopen

In hetzelfde ECB-bericht van vorige week kregen verzekeraars juist wel weer toestemming om geld uit te keren aan aandeelhouders, omdat hun resultaten weinig beïnvloed worden door de coronapandemie. Verzekeraar NN maakte donderdag bij haar halfjaarresultaten dan ook bekend direct weer te beginnen met het uitbetalen van de winstuitkering.

Aandeelhouders in de verzekeraar, die tot 2014 één bedrijf was met ING en nog altijd tegelijk de resultaten bekendmaakt, krijgen 2,26 euro per aandeel. Dat bedrag bestaat uit het eerder uitgestelde slotdividend over 2019 en het dividend dat de verzekeraar altijd halverwege het jaar uitkeert. Daarnaast koopt NN weer eigen aandelen in, voor 67 miljoen euro. Daarmee wordt het eerder lopende inkoopprogramma van 250 miljoen euro afgerond.

NN maakte in het eerste halfjaar een winst van 587 miljoen euro. Volgens de verzekeraar was de negatieve impact van het coronavirus 30 miljoen euro. Een jaar eerder maakte NN met 1,1 miljard de helft meer winst, maar dat is vooral te wijten aan de positieve herwaarderingen destijds, schrijft NN. Ook wist de verzekeraar dit jaar minder nieuwe producten te verkopen en werd de winstmarge gedrukt door de lage rentes. Het operationeel resultaat bleef wel vrijwel gelijk op 926 miljoen euro, mede door lagere kosten.