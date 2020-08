AS Roma voor bijna 600 miljoen verkocht aan Amerikaanse miljardair

De Italiaanse voetbalclub AS Roma is van grootaandeelhouder gewisseld. De club is donderdag voor 591 miljoen euro verkocht aan de Amerikaanse miljardair Dan Friedkin, die ruim 83 procent van de aandelen in handen krijgt. Dat bevestigt de club donderdag. De vorige eigenaar was James Pallotta, ook een rijke Amerikaanse zakenman.

Friedkin is onder meer topman van Gulf States Toyota Distributors, een bedrijf dat Japanse auto’s en auto-onderdelen verkoopt in de Verenigde Staten. In een reactie zegt hij blij te zijn „onderdeel te worden van de club in een iconische stad”. Naast AS Roma is ook AC Milan sinds 2018 in handen van Amerikaanse investeerders.

Pallotta, die toen hij in 2011 de club kocht beloofde een nieuw stadion te zullen bouwen op de plek van het verouderde Stadio Olimpico, kreeg de boel nooit echt op de rit in de Italiaanse hoofdstad. Zo maakte hij onder meer ruzie met clubicoon Francesco Totti, die nooit voor een andere club speelde, en daardoor na een jaar als technisch adviseur de club verliet. Kortgeleden werd ook technisch directeur Gianluca Petrachi op non-actief gesteld. La Maggica, de bijnaam van Roma, wisselde daarnaast in korte tijd meermaals van trainer.

AS Roma wordt nog altijd tot de grotere clubs in het Italiaanse voetbal gerekend, maar werd bijna twintig jaar geleden voor het laatst kampioen van Italië. Het afgelopen seizoen eindigde de club van de Nederlander Justin Kluivert op de vijfde plaats in de Serie A, achter kampioen Juventus, Internazionale, Atalanta Bergamo en stadsgenoot en eeuwige rivaal Lazio Roma. De club is wel nog actief in de Europa League, waarin het donderdag speelt tegen het Spaanse Sevilla.