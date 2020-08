Verdediger Nathan Aké naar Manchester City

De Nederlandse voetballer Nathan Aké heeft zijn handtekening onder een contract voor vijf jaar bij Manchester City gezet. Dat maakt de voetbalclub woensdagavond bekend. Voorheen speelde Aké bij AFC Bournemouth.

Welk bedrag met de overname is gemoeid is niet bekend, maar volgens Britse media zou het gaan om zo’n 44 miljoen euro. Dat zou een verdubbeling van de vorige transfer van Aké zijn, toen hij in 2017 werd aangekocht door Bournemouth voor zo’n 22 miljoen euro.

„Naar deze club te komen is een droom voor me”, zegt Aké in het statement van de club. Manchester City-topman Txiki Begiristain spreekt van een „kwaliteitsverdediger” en zegt ernaar uit te kijken hoe Aké zich zal ontwikkelen in de komende jaren.

Aké speelde in jeugdteams van Feyenoord en ADO, waarna hij op zijn zeventiende debuteerde in de Premier League.