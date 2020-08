Topman Ahold: ‘Je zou voor zulke resultaten een betere reden willen hebben dan corona’

De winst maakt een ruime verdubbeling door, de online verkopen stijgen met bijna 80 procent en webwinkel bol.com is voor het eerst winstgevend. Het gaat beter dan ooit met Ahold Delhaize, mede als gevolg van de coronacrisis. De nettowinst verdubbelde in drie maanden tot 693 miljoen euro, terwijl de omzet na een stijging van 17 procent op 19 miljard uitkwam.

„Je zou voor die resultaten eigenlijk een betere reden willen hebben”, zegt bestuursvoorzitter Frans Muller van het moederbedrijf van onder meer Albert Heijn, Etos en Gall & Gall in een toelichting op de tweede kartaalcijfers.

Door de goede resultaten zijn de winstprognoses voor dit jaar verhoogd

De woensdag gepresenteerde resultaten zijn zo goed dat het concern zijn winstprognoses voor het hele jaar verhoogt. Omdat mensen minder buiten de deur eten en sowieso meer in huis leven, stegen de supermarktverkopen in de Verenigde Staten zelfs met 20 procent. Ongekend, zegt Muller.

Wat zegt u als Ahold Delhaize in Amerika het verwijt krijgt te profiteren van corona? Ook Philips krijgt dat verwijt.

„Dan zeg ik dat wij geen prijzen hebben verhoogd, dat 380.000 mensen enorm hard werken om de voedselvoorziening op orde te houden en dat wij ook onze sociale bijdrage leveren, bijvoorbeeld in Nederland door te leveren aan de voedselbanken. Het is voor iedereen bij ons een complexe en intensieve periode.”

U heeft de prijzen niet verhoogd, maar de winstgevendheid van alle supermarkten bij elkaar is ruim verdubbeld.

„Die grote omzetgroei, 20 procent in Amerika en 10 procent in Europa, heeft snel effect op de winst, omdat de kosten voor bijvoorbeeld personeel of derving minder snel stijgen.

„Daar komt bij dat de distributieketen in de VS na corona nog niet optimaal functioneert. Als nog niet alle producten beschikbaar zijn, ga je natuurlijk minder adverteren en minder promoten. Daardoor zie je ook de marge toenemen. Dat zal zich later dit jaar normaliseren, maar de verstoring in de distributieketen in de VS was door het hamsteren veel groter dan in Nederland.”

De supermarktverkopen in de Verenigde Staten stegen met 20 procent

U verwacht voor heel 2020 een winstgroei van 25 procent, flink lager dan in de eerste helft.

„In de tweede helft van het jaar verwachten we sowieso dat corona een kleiner effect heeft op onze cijfers. De marges zullen daardoor lager zijn en er zijn ook andere ontwikkelingen waardoor de groei afvlakt. Zo steken we 45 miljoen dollar [omgerekend 38 miljoen euro] in de logistiek in Amerika en vorig jaar kende Albert Heijn bijvoorbeeld een meevaller van 20 miljoen die we dit jaar niet hebben.

„Maar het blijft natuurlijk allemaal onzeker. Hoe lopen de verkiezingen in Amerika, hoe gaat het daar met de werkloosheid en ontwikkelt het toerisme in de Europese landen waar wij actief zijn? Laten we na het derde kwartaal maar eens kijken hoe de zaken zich verder hebben ontwikkeld.”

Vooral de online verkopen zijn enorm gestegen. Eerder dit jaar konden jullie die toename niet aan. Lukt dat nu wel? En maken jullie hier al winst op?

„Die groei kunnen we nu aan. In Nederland is de capaciteit voor online verkopen met 40 procent gestegen, in Amerika zelfs met 70 procent. Voor dit jaar realiseren we een online omzet van in totaal 7 miljard euro en dat was eigenlijk de doelstelling voor 2021.

„Bol.com is voor het eerst dit jaar winstgevend [als de rentelasten en belastingbetalingen niet worden meegeteld] en online verkoop is in steden als Amsterdam en Boston ook winstgevend. Maar niet overal. In Europa worden de online boodschappen bijna altijd aan huis gebracht, dat brengt hogere kosten met zich mee. Een groot deel in de VS gaat via ‘click and collect’. Dan halen de mensen zelf hun boodschappen op, dat groeit sneller en is winstgevender. Ik ga niet zeggen wanneer volgens onze planning alle online activiteiten winstgevend moeten zijn. En winstgevendheid zegt ook niet alles in dit geval: dat je online kan bestellen is ook belangrijk voor de loyaliteit aan het merk.”

Net als concurrent Jumbo heeft u overwogen om Hema over te nemen. Toch bent u niet tot een concreet bod gekomen.

„We zijn erg tevreden met onze huidige activiteiten in Nederland. Met Albert Heijn dat zijn marktpositie verder versterkte [tot 34,7 procent marktaandeel] en met bol.com bijvoorbeeld.”

Of lag het vooral aan Hema? U heeft er wel serieus naar gekeken.

„Ja, wij kijken natuurlijk wel naar alle opties en het klopt dat we geen bod hebben gedaan. Maar op de argumenten daarvoor ga ik niet in.”