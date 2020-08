Een man neemt de enorme ravage in ogenschouw die de explosies in de haven van Beiroet hebben aangericht. De oorzaak van de ontploffingen wordt vermoed in een voorraad van 2.750 ton ammoniumnitraat die al jaren in het havengebied lag opgeslagen en daar niet had mogen liggen. De stof, die onder meer wordt gebruikt voor kunstmest, kan onder bepaalde omstandigheden explosief worden.

Foto Ibrahim Amro/AFP