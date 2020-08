Op het Afrikaanderplein is het ineens niet druk meer

„Vanavond zonnebank, hè”, roept een collega Abdel (35) toe vanachter de onderbroeken op de markt op het Afrikaanderplein in Rotterdam-Zuid. Ze dragen een spatmasker: een plastic bord dat met een bandje om hun hoofd bevestigd is. Onder dat bandje komt de zon niet. „We krijgen een streepje”, grapt de collega.

De markt op het Afrikaanderplein is een van de plekken die de gemeente Rotterdam als ‘druk’ heeft aangewezen en waar een mondkapje vanaf woensdag verplicht is. Of een gezichtsmasker dus, want met zo’n mondkap kan je niet ademen, in de woorden van Abdel. Toch kiezen de meeste verkopers voor een kapje, al dragen ze die vaak niet over hun neus. En soms hangt-ie om hun hals.

Druk is het niet. „Mensen zijn bang door die mondkappen”, moppert Abdel, „we verdienen niks meer.” Zijn overbuurman Tariq Mehmood (64), die al 26 jaar mode verkoopt en voorzitter is van een belangenvereniging voor marktondernemers, is milder. „Aboutaleb doet het prima”, zegt hij terwijl hij kleren voor een klant in een tasje doet. „Hij doet dit voor de gezondheid van het volk.” Maar ook hij klaagt over de rust. „Het is negatieve reclame dat er veel besmettingen zijn in Rotterdam. Hoe moeten ondernemers hun kosten dekken?”

Bijbaantje: mondkapjes uitdelen

De bezoekers dragen vrijwel allemaal een mondkapje, al loop je het waarschuwingsbord gemakkelijk voorbij. Op alle hoeken staan jongeren ze uit te delen. Een bijbaantje via een uitzendbureau, vertellen ze. „Sommigen willen hem niet”, zegt Carla Ramos (21), nadat ze een meisje een kapje heeft gegeven voor haar oma. „Ik zeg dat ze een boete kunnen krijgen. Maar ik hoef ze niet te bedreigen. Ik ben geen polite.”

Anderen komen juist steeds opnieuw langs om een gratis (wegwerp)mondkapje te scoren. Slecht voor de zaken, zou je denken, omdat veel marktkraampjes ze ook verkopen, met Micky Mouse erop of de Mona Lisa. Toch staan er mensen naar te kijken. „Zo’n katoenen ding was je gewoon uit”, zegt een vrouw als ze door een bak kapjes graait. „Dat is een stukkie voordeliger dan die pakketjes kopen.”

‘Pleurt op met je muilkorf’

Een paar kilometer verderop gaat het er minder gemoedelijk aan toe. Op het Schouwburgplein in de binnenstad hebben zich rond 12.00 uur tientallen demonstranten verzameld van actiegroep Viruswaanzin, onder wie oprichter Willem Engel. Zonder afstand, zonder mondkapjes. „Pleurt op met je muilkorf”, roepen ze. Ook burgemeester Aboutaleb, die zich op tv uitsprak vóór mondkapjes, moet „oprotten”.

Voor ze de Korte Lijnbaan willen betreden, waar het mondkapje nu ook verplicht is, spreekt de politie hen toe: ze moeten zich aan de verordening houden en mondkapjes dragen, of naar het Weena gaan. De demonstranten schreeuwen erdoorheen – „je moet je muil houden, je bent niet neutraal” – om vervolgens toch zonder mondkapjes de winkelstraat te betreden. De naam ‘Hitler’ komt een aantal keer voorbij.

Boetes

In de winkelstraat drommen de schreeuwende demonstranten samen. Er zijn inmiddels tientallen agenten en een aantal boa’s die voorkomen dat ze verder lopen. „Jullie worden gebruikt”, wordt hen toegeroepen. „Dit gaat niet om gezondheid maar om macht.” Agenten vragen de demonstranten een voor een om mee te lopen en hun identiteitsbewijs te laten zien, er worden dertig boetes uitgedeeld. Na een uur is de winkelstraat leeg.

Op het winkelend publiek na: die dragen bijna allemaal een mondkapje. Alleen toeristen gaan de mist in, vertelt winkelpersoneel. Die hebben van een mondkapjesplicht geen idee.