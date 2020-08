Op de Wallen struinen toeristen onbedekt en onbekommerd langs de ramen

Een mondkapje? Wouter Blaes heeft er eentje bij zich, maar dragen doet hij alleen als hij erop wordt aangesproken. „Ik geloof niet dat dit probleem wordt opgelost als iedereen een maskertje draagt.”

Blaes, afkomstig uit Mechelen in België, staat met zijn vrouw op de Amsterdamse Nieuwendijk te wachten tot hun dochters uit een kledingwinkel komen. Ze zijn bekend met mondkapjesplicht: in België geldt die al langer. Maar met de redenering van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema – maskertjes in het straatbeeld maken mensen bewuster van het virus, en dus behoedzamer – zijn ze het niet eens. „Het werkt juist omgekeerd”, zegt Blaes. „Zolang die kapjes niet verplicht waren, hielden mensen méér afstand. Nu het wel moet, zitten ze veel meer in je nek te hijgen.”

Vanaf deze woensdag geldt in Amsterdam een mondkapjesplicht voor een aantal gebieden: twee winkelstraten in het centrum (de Nieuwendijk en de verderop gelegen Kalverstraat), de Wallen en twee markten (de Albert Cuyp en Plein ’40-’45 in Nieuw-West). De maatregel is volgens burgemeester Halsema nodig omdat de bewoners van Amsterdam op dit moment „veel te laks” zijn in de strijd tegen corona.

Lees ook deze reportage uit Rotterdam: Op het Afrikaanderplein is het ineens niet druk meer

Nauwelijks te missen

Op de Nieuwendijk en de Kalverstraat houden de meeste mensen - vooral toeristen en dagjesmensen van buiten de stad - zich woensdag meteen netjes aan de mondkapjesplicht. Ze tonen begrip voor de maatregel. „Alles beter dan een nieuwe lockdown”, zegt Andrea Mittelhoff uit Stuttgart, Duitsland, die samen met haar man Thomas een midweekje in Amsterdam is.

Het mondkapjesgebod valt amper te missen: bij alle zijstraten en -steegjes heeft de gemeente gele waarschuwingsborden neergezet. Op de Dam staat een busje met luidsprekers waarin voorbijgangers in zeven verschillende talen gewaarschuwd worden. En op strategische plekken delen gemeentelijke hosts in gele hesjes gratis maskertjes uit.

Onder de winkeliers in het gebied valt weinig enthousiasme te bespeuren voor de maatregel - opvallend, omdat ze er eerder nog publiekelijk om verzochten . „Het moet maar, regels zijn regels”, verzucht de verkoper in een wafelwinkel op de Nieuwendijk. Mike van der Linde, eigenaar van de gelijknamige banketbakkerij even verderop, spreekt van „symboolpolitiek” en „een schier onuitvoerbare maatregel”. „Hier achter op het Damrak is het net zo druk, maar hoeft niemand een maskertje te dragen. Doe het dan in héél Amsterdam.”

Wie in de aangewezen gebieden in Amsterdam geen mondkapje draagt, riskeert een boete van 95 euro. Maar die worden nog niet uitgedeeld: de gemeente begint met een ‘gewenningsperiode’ waarin overtreders alleen worden gewaarschuwd. Er valt op deze eerste dag van het gebod sowieso weinig handhaving te bespeuren op straat: her en der staat een politieagent, boa’s zijn in geen velden of wegen te bekennen.

Op de Nieuwendijk neemt een brede man met in een shirt waarop ‘buurtconciërge’ staat, zelf maar de handhaving ter hand. „Du musst ein mondkapje haben”, buldert hij tegen een verfomfaaid ogende Duitse toerist. „Wo ist dein mondkapje?”

„Bei Freunden”, piept de toerist, om er vervolgens als een haas vandoor te gaan.

Niet verplicht in seksinrichtingen

Een halve kilometer oostwaarts, op de Wallen, is de situatie anders. Hier draagt vrijwel niemand een maskertje. Toeristen struinen onbedekt en onbekommerd langs de ramen. Twee Franse twintigers blijken desgevraagd niets van de nieuwe maatregel af te weten. „Niets van gezien. Als het even kan, draag ik zo’n mondkapje niet.”

Op de Wallen is de situatie ook een stuk gecompliceerder dan op de Kalverstraat, want de Amsterdamse mondkapjesplicht geldt dan weer niet voor cafés, terrassen en ‘seksinrichtingen’ – en daar zijn er nogal wat van in het Red Light District.

Ook de handhavers zelf hebben nog niet alles op een rijtje, vertelt barman Richard Mulder van café The Old Sailor op de Oudezijds Achterburgwal. Twee „hooggeplaatste” politiemannen spraken vanochtend mensen op zijn terras aan, omdat ze geen mondkapje droegen. „Ik zei: nee, dat hoeft niet. Toen begonnen ze te twijfelen. Ze pleegden een telefoontje en gingen weg.” Lachend: „Ik heb ze niet meer teruggezien.”