NVM: recordaantal lange termijn huurcontracten afgesloten

In het tweede kwartaal van dit jaar werden er 8.800 huurcontracten voor lange termijn afgesloten in Nederland. Dat is het hoogste aantal sinds het begin van de metingen in 2014. Dat blijkt woensdag uit cijfers van Vastgoedmanagement Nederland (VGM NL) en makelaarsvereniging NVM.

Dat er meer structurele huurcontracten zijn afgesloten, betekent niet per definitie dat ook meer mensen een huurhuis hebben gevonden, zegt een woordvoerder van NVM. De toename is ook te verklaren door de oplevering van nieuwbouwcomplexen, een groter aanbod huurwoningen voor lange tijd via verhuurplatforms als Airbnb en de afname van de vraag van expats en internationale studenten.

Huurpijzen licht gestegen

Verder is in de nieuwe cijfers een lichte stijging van de huurprijzen te zien ten opzichte van het tweede van kwartaal 2019. De gemiddelde huurprijs voor een woonhuis steeg met 1,4 procent en die voor appartementen met 2,5 procent. Volgens de woordvoerder komt dat doordat de vraag naar huurwoningen nog altijd groter is dan het aanbod.

Wel lijkt er een prijsplafond bereikt voor de grote steden, stelt NVM-voorzitter Onno Hoes in een toelichting bij de cijfers. In Amsterdam was er in het tweede kwartaal 2020 een lichte daling ten opzichte van het eerste kwartaal 2020, van 0,8 procent. Een gemiddeld huurappartement in de hoofdstad kost nu ongeveer 1.500 euro, nog altijd het hoogste van Nederland.