Vanaf donderdag Nationaal Hitteplan van kracht

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) activeert vanaf morgen het Nationaal Hitteplan in Nederland. De temperaturen kunnen de komende zeven dagen oplopen tot boven de dertig graden en dit warme weer kan gezondheidsrisico’s voor kwetsbare groepen met zich meebrengen, waarschuwt het rijksinstituut. Het Hitteplan geldt voor het hele land.

Het Hitteplan is een waarschuwing voor kwetsbare groepen als ouderen, baby’s en mensen met een chronische ziekte of overgewicht. Vanwege de corona-uitbraak heeft het RIVM de adviezen deze zomer aangescherpt.

Zo adviseert het RIVM alleen mobiele airco’s en ventilators in publieke ruimtes te gebruiken als er geen andere verkoeling mogelijk is. Wie een hoge lichaamstemperatuur heeft wordt aangeraden om in een koele ruimte te rusten. Mocht er na dertig minuten nog steeds sprake zijn van verhoging, dan kan er sprake zijn van koorts, wat een van de symptomen van Covid-19 is.

In het Hitteplan wordt verder geadviseerd aan kwetsbare groepen om voldoende te drinken, de zon te vermijden en lichamelijke inspanning te beperken. Buiten wordt het gebruik van zonnebrandcrème en beschermende kleding aanbevolen. Omdat de luchtkwaliteit op zulke zonnige dagen extra slecht kan zijn, adviseert het RIVM mensen die gevoelig zijn voor smog om binnen te blijven.