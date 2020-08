Na 75 jaar gaan de kinderen van Hiroshima eindelijk praten

Halverwege juli zit het regenseizoen, tsuyu, er bijna op. Toch heeft het de voorbije dagen bijna onophoudelijk geregend in Hiroshima. Het maakt de rivier de Ota, die dwars door het centrum stroomt, onstuimig. Grote takken afkomstig uit de stroomopwaarts gelegen bergen steken uit het modderige water. Leunend tegen een hekje kijkt de 83-jarige Keiko Ogura ernaar. Op 6 augustus 1945 waren het geen takken maar lijken die hier dreven, herinnert de inwoonster van Hiroshima zich. „Alles stond in brand, mensen sprongen het water in.”

Beelden van overvliegende Amerikaanse militaire vliegtuigen staan haarscherp op haar netvlies, net als de vele uren die Ogura als klein meisje doorbracht in schuilkelders. Vanwege die constante dreiging besloot haar vader Ogura en haar vijf broers en zussen uitgerekend op 6 augustus thuis te houden. Dat was haar redding, denkt ze. Zestig procent van haar klasgenootjes werd gedood door Little Boy, de eerste atoombom die in de wereld werd gebruikt en die – met de bom op Nagasaki drie dagen later – de Japanse capitulatie inluidde, waarmee een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog.

„De bom noemen we hier pikadon”, vertelt Ogura. Eerst was er een lichtflits, pika, en daarna een explosie, don. Ze viel op de grond, had enkel wat schrammetjes, maar niks ernstigs. Alles was zwart, vertelt ze. Ze dacht dat zijzelf het doelwit was. Maar nadat het stof was neergedaald, zag Ogura dat bijna heel Hiroshima was weggevaagd. Het voltallige gezin Ogura overleefde de kernbom, die aan 140.000 mensen het leven kostte. Door de na-effecten van de bom werd het dodental 237.000.

Hoe meer men te weten kwam over de gezondheidsgevaren van straling, hoe erger de discriminatie van slachtoffers werd en hoe stiller het werd in huize Ogura. „Ik werd eens mee uit gevraagd door een leuke jongen. Maar toen ik opbiechtte dat ik slachtoffer was, kon hij me niet meer zien. Hij wilde wel, maar het mocht niet van zijn ouders. In mijn omgeving zijn veel huwelijken om die reden verboden.”

Keiko Ogura bij de Ota-rivier: „Alles stond in brand, mensen sprongen het water in.” Foto Hiroki Taniguchi

Certificaat voor slachtoffers

Slachtoffers als Ogura worden hibakusha genoemd. Het zijn mensen die minimaal twee weken na de bom binnen een straal van twee kilometer van het hypocentrum waren geweest, of zijn blootgesteld aan radioactieve neerslag. Kon je dat bewijzen, dan kreeg je een certificaat. Met dat certificaat maakten hibakusha aanspraak op twee gezondheidscontroles per jaar en een kleine maandelijkse toelage.

Later kwam daar nog een vergoeding bij voor mensen bij wie klachten werden ontdekt als gevolg van radioactiviteit. In 2017 werd die vergoeding aan slechts 1 procent van de hibakusha uitbetaald. Hierin zagen critici de onwil van de overheid om medische rekeningen van deze vergrijzende groep te betalen. Er zijn nog zo’n 50.000 hibakusha in leven.

Niet iedereen die zich slachtoffer voelde kreeg ook een certificaat. Het echtpaar Kurihara bijvoorbeeld gaf de hoop tientallen jaren geleden al op. Kazuko Kurihara (83) vertelt erover aan haar keukentafel in een huis dat op de top van een steile heuvel is gebouwd, aan de rand van Hiroshima. Shogo, haar echtgenoot, staat op luidspreker. Hij brak zijn rug na een ongelukkige val en ligt sindsdien in het ziekenhuis.

Af en toe klinkt Shogo’s kwetsbare stem door de telefoon, maar telkens valt Kazuko hem in de rede. Hij was student aan de maritieme academie in de stad Moji toen de bom viel, legt Kazuko uit. Elf dagen later keerde hij terug naar Hiroshima. In theorie kon hij dus aanspraak makenop een certificaat, maar hij moest twee getuigen vinden die konden bevestigen dat hij destijds in de stad was. Dat lukte hem niet en dus kreeg hij geen certificaat.

Op latere leeftijd begon hij zich steeds slechter te voelen, maar hij is er nooit achter gekomen waar dat aan lag. In 1960 verloor hij al zijn tanden. Kazuko opent een doosje waarin die worden bewaard. Hij ging er zelfs mee naar het stadhuis, maar niemand geloofde hem.

Kazuko Kurihara is nooit te weten gekomen waar haar dochter aan dood is gegaan.

Foto Hiroki Taniguchi Tanden die Shogo Kurihara verloor.

Foto Hiroki Taniguchi De overleden baby van de Kurihara’s.

Foto Hiroki Taniguchi

Kazuko was acht toen de bom viel en vermoedt dat straling ook bij haar tot gezondheidsproblemen leidde. Ze wijst naar een fotolijstje op tafel met daarin de enige foto van hun dochter. „Na tien dagen overleed ze”, zegt Kazuko, die achttien was toen het meisje werd geboren. Waar haar dochter aan dood is gegaan is ze nooit te weten gekomen. Een dag na haar overlijden stonden twee Amerikaanse militairen van de Atomic Bomb Casualty Commission (ABCC) voor de deur, een organisatie die wetenschappelijk onderzoek deed naar de effecten van straling. „Ze namen haar mee, we konden nauwelijks afscheid nemen.”

Auto-imuunziekte

Uit de slaapkamer haalt Kazuko een klein pakketje. „Hierin zitten haar botten”, snikt ze. Uit ongemak lacht ze haar tranen weg. „Ik heb het nog nooit aan iemand buiten ons gezin laten zien.” Op latere leeftijd kreeg het echtpaar nog twee kinderen, beiden hebben een auto-immuunziekte. Het sterkt Kazuko in haar overtuiging dat straling de reden was voor de veel te vroege dood van haar dochter.

Masaaki Murakami (76) staat bij het gedenkteken in het Vredespark, waarin de namen van alle dodelijke slachtoffers staan gegraveerd, inclusief die van zijn ouders. Dat Murakami nog leeft mag een klein wonder heten. Hij was amper een jaar oud, zijn ouderlijk huis stond binnen één kilometer van het hypocentrum. Hij doet zijn pet af en aait over zijn hoofd. Al zijn hele leven heeft Murakami chronische hoofdpijn. „Volgens de artsen is er iets op mijn hoofd gevallen na de explosie.”

Twee jaar geleden begon hij met anderen over zijn trauma’s te praten. Waarom hij daar zo lang mee wachtte? „Waarom?”, vraagt hij hardop. Hij moet het antwoord schuldig blijven. Hij is nog steeds kwaad op de Amerikanen. „Vlak na de oorlog kwamen ze naar ons toe. We moesten onze kleren uittrekken, vervolgens namen ze foto’s van littekens. Dat was voor onderzoeksdoeleinden, de atoombom was een experiment”, denkt Murakami.

Achter hem ligt het Vredesmuseum. Hij is er nog nooit binnen geweest, vertelt Murakami. Hij wil de foto’s van verminkte hibakusha niet zien. Het museum pleit voor vrede en een kernwapenvrije wereld. Denkt hij dat nog te zullen meemaken? Murakami schudt zijn hoofd: „Oorlogen zullen altijd blijven bestaan. Je moet ervoor zorgen dat een oorlog wordt beëindigd voordat er kernwapens worden gebruikt.”

Veel zal afhangen van internationale wapenbeheersingsverdragen. Het belangrijkste verdrag, New START, loopt begin volgend jaar af. Gesprekken over verlenging tussen de Verenigde Staten en Rusland liepen vorige maand op niets uit. Dan is er nog het in 2017 opgestelde Verdrag tot verbod van kernwapens (TPNW). TPNW verbiedt landen die het ondertekenen kernwapens te ontwikkelen, testen of bezitten. 82 landen hebben het tot nu toe ondertekend. Japan ondertekende niet, vermoedelijk onder Amerikaanse druk. Alle landen die kernwapens bezitten, boycotten het verdrag.

Masaaki Murakami was amper een jaar oud toen de atoombom viel.

Foto Hiroki Taniguchi Slachtoffer Hiroshi Shimizu wijst op een kaart aan waar hij aan straling is blootgesteld.

Foto Hiroki Taniguchi

Kernwapenverdrag

Ogura vindt TPNW een stap in de juiste richting, zij vindt het goed dat kleine landen zich verenigen. Tegelijkertijd realiseert zij zich dat Japan nog altijd afhankelijk is van de VS voor zijn veiligheid in een onzekere regio. „Toch vind ik dat premier Abe zijn handtekening had moeten zetten. Maar hij is juist steeds meer geld gaan uitgeven aan defensie en nieuwe wapens.”

Dat Ogura zich openlijk over dit soort zaken uitlaat, is tot grote ergernis van haar familie, zegt ze. „Het irriteert mij dat zij niet over vroeger willen praten.” Vijf jaar geleden leek dat te veranderen. Aan het sterfbed van haar oudste broer spraken broers en zussen, zeventig jaar na de oorlog, voor het eerst openlijk over hun trauma’s. „Dat was zijn laatste wens, het was zo mooi.”

Maar daarna volgde wederom de stilte. „Laatst gaf ik mijn oudere zus, die kort na de oorlog naar Yokohama verhuisde, een boek over de atoombom. Ze weigerde het, haar kinderen weten nog steeds niet wat zij heeft meegemaakt.”