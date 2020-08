Naast mij in de kroeg zitten twee corpsstudenten aan de bar. Ze praten over hoeveel zij later willen gaan verdienen. De bedragen, afgerond op tonnen, vliegen over en weer als één bij zichzelf een zekere bescheidenheid constateert: „Ik hoef ook geen multimiljonair te worden.”

