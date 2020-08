KNGU hield rapport over misstanden turnsport uit 2015 achter

Turnbond KNGU hield een rapport over geestelijke en fysieke mishandeling binnen de turnsport uit 2015 bewust achter. Dat bevestigt een woordvoerder woensdag na berichtgeving van de Volkskrant. Het rapport werd in opdracht van de KNGU opgesteld, onder meer naar aanleiding van het boek Onvrije oefening uit 2013, waarin oud-turnsters Simone Heitinga en Stasja Köhler schrijven over het gedrag van trainer Gerrit Beltman. Drie onderzoekers beschreven in het rapport op basis van 36 gesprekken met betrokkenen de verziekte verhoudingen in de sport.

Het KNGU-bestuur heeft ervoor gekozen de uitkomsten van het rapport niet te publiceren, maar zegt in een verklaring het wel te hebben gebruikt om verbeteringen door te voeren. Om welke verbeteringen het gaat, is niet bekend. Een van de onderzoekers zegt tegen de Volkskrant dat hen is gevraagd het document niet vrij te geven. Het onderzoek onder de naam Turn-onkruid, gemaaid maar niet gewied wordt wel in diverse wetenschappenlijke studies omtrent misstanden in het turnen en andere sporten aangehaald.

Lees ook: De turnbond móést wel ingrijpen

Een van de onderzoekers schreef maandag op Twitter al dat zij het „wrang” vond dat het onderzoek „in de la verdween”. De onderzoekers zouden met turnbond in gesprek hebben willen gaan, waarop de KNGU negatief zou hebben gereageerd. Volgens de turnbond zijn er wel degelijk gesprekken gevoerd en wordt deze maand opnieuw gepraat.

Twee weken geleden zei de turnbond een onafhankelijk onderzoek te laten doen naar grensoverschrijdend gedrag in de gymsport in Nederland. Kort daarna leidde een bekentenis over mishandeling van turnsters van trainer Beltman in het Noordhollands Dagblad tot een golf van beschuldigingen over misstanden in de turnsport. Onder anderen trainers Gerben Wiersma en Vincent Wevers van de nationale turnselectie werden op non-actief gesteld, nadat zij door oud-turnster Joy Goedkoop in Studio Sport waren beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Ook het topsportprogramma in het vrouwenturnen werd stilgelegd.