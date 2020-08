Black Lives Matter-activiste verslaat gevestigde Democraat

De progressieve revolte binnen de Democratische Partij heeft nieuwe vaart gekregen met de verrassende overwinning van een linkse buitenstaander bij voorverkiezingen voor een Huis-zetel in Missouri. De zwarte activiste Cori Bush versloeg dinsdag de sinds 2001 dienende afgevaardigde Lacy Clay met een verschil van ruim 3 procentpunten. Clay en zijn vader bekleden deze zetel voor het kiesdistrict rond St. Louis al een halve eeuw – reden voor de lokale Riverfront Times om te schrijven over „een dynastie” die „ten val is gebracht”.

Bush verwierf bekendheid toen ze zich in augustus 2014 aansloot bij de protesten in Ferguson. Net als deze zomer gingen burgers toen wekenlang boos de straat op tegen racistisch politiegeweld, nadat een witte agent de zwarte burger Mike Brown doodschoot. Bush, die destijds werkte als verpleger en daarnaast dominee is, hielp gewonde betogers verzorgen. Zo klom de alleenstaande moeder op in de Black Lives Matter-beweging.

In 2018 probeerde ze Clay ook al weg te krijgen via een primary. Net als andere progressieve kandidaten was ze hiervoor gerekruteerd door de Justice Democrats en Brand New Congress, actiegroepen geïnspireerd door de linkse senator Bernie Sanders. In hun ogen is de huidige politieke klasse in Washington, zowel bij Republikeinen als Democraten, in de greep van lobbygroepen en de ‘1 procent’ van superrijken. Door eigen kandidaten uit de arbeidersklasse verkiesbaar te stellen willen ze de politiek ‘heroveren’.

Twee jaar geleden wist Clay zijn uitdager nog met gemak van het lijf te houden. Dit jaar haalde Bush meer geld op voor tv-spotjes, waarin ze stelde dat Clay zijn ‘eigen’ zwarte kiezers in de steek laat. Clay sloeg terug door de Justice Democrats van ‘racisme’ te betichten omdat ze trachtten een zwart Congreslid te wippen.

‘The Squad is een blijvertje’

Verder pleitte Bush voor een algemeen ziekenfonds, een federaal minimumloon van 15 dollar en bezuinigingen op de politie. Dinsdag bleken Democratische kiezers die boodschap, te midden van de aanhoudende anti-racismeprotesten na de politiemoord in mei op George Floyd, te omarmen.

Omdat haar district in november nagenoeg zeker Democratisch stemt, staat Bush nu al met een been in het Huis. Ze herhaalt zo de stunt die onder anderen Alexandria Ocasio-Cortez in 2018 uithaalde, door een gevestigde Democraat in New York te verslaan. De Puertoricaanse ‘AOC’ is nu een van de bekendste politici van het land en boegbeeld van The Squad, een kwartet vrouwen van kleur dat in 2018 in het Huis debuteerde.

Justice Democrats-directeur Alexandra Rojas jubelde dinsdagavond: „Als je het nog niet wist, weet je het nu: The Squad is een blijvertje.” Ook Squad-lid Rashida Tlaib wist dinsdag haar zetel te verdedigen bij een primary in Michigan. Toch ontving Bush opvallend genoeg geen steunbetuiging van Ocasio-Cortez, met wie ze figureert in Netflix-documentaire Knock Down The House over hun poging in 2018 het Huis op te schudden. Het is in Washington ongepast uitdagers van fractiegenoten aan te moedigen, heeft ook AOC daar geleerd.