Bezoek Amerikaanse minister aan Taiwan wekt wrevel China

Een gepland bezoek van de Amerikaanse minister van Volksgezondheid Alex Azar aan Taiwan is bij China niet in goede aarde gevallen. Volgens persbureau AP heeft het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken „plechtige klachten” ingediend bij Amerikaanse functionarissen in Beijing en Washington. China ziet Taiwan als een afvallige provincie, waarvan verwacht wordt dat het binnen afzienbare tijd weer onder het gezag van Beijing zal vallen.

China roept de Amerikaanse overheid op al het contact met Taiwan stop te zetten om zo schade aan betrekkingen tussen de VS en China te voorkomen. De VS hebben uit respect voor China in principe alleen onofficiële banden met Taiwan. In de praktijk zijn de VS wel de belangrijkste bondgenoot van Taiwan, dat zij onder meer van wapens voorzien.

Het bezoek van Azar staat voor de komende dagen gepland. Hij zal onder meer president Tsai Ing-wen en de Taiwanese minister van Volksgezondheid ontmoeten. Volgens de VS gaat het om een „historische gebeurtenis” en het belangrijkste bezoek aan Taiwan in vier decennia.

De al jaren wankele verhoudingen tussen China en de Verenigde Staten kwamen de laatste weken verder onder druk te staan door de invoering van een nieuwe veiligheidswet in Hongkong. Door de wet wordt de invloed van China in de speciale bestuurlijke regio Hongkong groter. President Donald Trump hief als reactie op de invoering van de omstreden wet de speciale status van Hongkong op. Ook mogen Amerikaanse banken sindsdien geen zaken meer doen met Chinese bestuurders die betrokken waren bij de totstandkoming van de wet.