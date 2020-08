2.700 mensen geëvacueerd wegens bosbranden nabij Marseille

Vanwege een grote bosbrand ten westen van de Zuid-Franse stad Marseille zijn dinsdag en woensdag zeker 2.700 mensen geëvacueerd. De brand zou momenteel grotendeels zijn gedoofd en niemand is zwaargewond geraakt, zegt de plaatselijke brandweer tegen de Franse krant Le Monde. De brand ontstond dinsdagavond. Wat de oorzaak was en hoeveel Nederlanders zijn geëvacueerd is niet bekend.

Bij de brand werden enkele huizen en ruim duizend hectare bos verwoest. De overige schade moet volgens de lokale brandweer nog worden vastgesteld. Het gebied in de Provence is een populaire toeristische zomerbestemming. Zeker acht campings werden preventief ontruimd, de 1.200 gedupeerde toeristen moesten zich op het strand verzamelen. Later werden zij per boot overgebracht naar de haven van Carro, ten westen van Marseille. Voor de evacuaties werden zo’n 1.800 brandweerlieden ingezet.

De alarmcentrale van de ANWB, die door Nederlanders in het buitenland kan worden ingeschakeld voor hulp bij calamiteiten, kreeg volgens persbureau ANP slechts twee telefoontjes binnen. De reizigers belden de centrale omdat zij hun camping niet meer op konden en een plek zochten om te overnachten.