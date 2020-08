18 maanden cel voor stelen bedrijfsinformatie Google

Voormalig Google- en Uber-ingenieur Anthony Levandowski heeft een celstraf van anderhalf jaar gekregen voor diefstal van vertrouwelijke bedrijfsinformatie. Dat meldt persbureau AP. Voor hij in 2016 zijn baan opzegde bij Google-dochter Waymo, waar hij werkte aan de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s, downloadde Levandowski ruim 14.000 bestanden met informatie daarover. Hij moet bijna 717.000 euro aan boetes en schadevergoedingen betalen.

Talloze spelers uit de auto-industrie vissen in een kleine vijver van wetenschappers die gespecialiseerd zijn in zelfrijdende voertuigen. Hoe belangen daardoor steeds meer botsen.

Na zijn vertrek bij Google richtte de veertigjarige Levandowski een eigen merk voor zelfrijdende auto’s op, dat uiteindelijk voor omgerekend ruim 573 miljoen euro werd gekocht door Uber. Levandowski werd na de overname het hoofd van de robotautodivisie van Uber. De bedrijfsspionage kwam aan het licht toen een Uber-werknemer een mail met vertrouwelijke, technische informatie per ongeluk naar Waymo stuurde. De ontvanger van het bericht zag in de verstuurde documenten wel erg veel gelijkenissen tussen de omgevingssensor in de robotauto van Uber en die van Google. Na intern onderzoek stapte Waymo in 2017 met die informatie naar de rechter.

Waymo en Uber schikten onderling twee jaar geleden al voor een bedrag van meer dan 206 miljoen euro. Waymo claimde aanvankelijk voor ruim 1,6 miljard euro schade te hebben geleden. Levandowski heeft lang zijn onschuld volgehouden, maar sloot eind vorig jaar een deal met de Amerikaanse justitie. In ruil voor een bekentenis werd hem een lagere straf beloofd dan de maximaal tien jaar die op diefstal van bedrijfsinformatie staat. Of Levandowski in staat zal zijn om de opgelegde boete- en schadevergoeding te voldoen, is zeer de vraag. Hij liet zich begin dit jaar persoonlijk failliet verklaren.