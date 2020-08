Baanwielrenners Havik en Van Schip: ‘We hebben maar één belang, en dat is van ons samen’

In een wereld zonder corona lagen ze op deze derde augustus te slapen in een olympisch dorp aan de andere kant van de wereld, dromend van een houten ovaal, door tl-licht beschenen, waarover ze binnen luttele dagen op hun racefiets naar eremetaal zouden snellen, toegeschreeuwd door volle tribunes, na jaren waarin ze projectmatig van hun lichaam en geest het uiterste hadden gevraagd, concluderend dat het de moeite waard was geweest, omdat ze heel even voelden op het dak van de wereld te staan.

In plaats daarvan lopen Yoeri Havik (29) uit Avenhorn en Jan-Willem van Schip (25) uit Schalkwijk na een pizza en een glas rode wijn de spookachtig lege lobby van Hotel Le Ruote binnen, met roze neonletters aan de gevel, beschenen door geel lantaarnlicht, en gelegen aan een doorgaande weg in het Italiaanse stadje Roveleto, niet ver van Parma. Ze zijn er neergestreken voor de 6 giorni delle rose, een wielertoernooi op een betonnen buitenbaan dat toch niet vanwege het virus werd geschrapt, maar waar ze op dag vijf niet in actie hebben kunnen komen door hevige regenval. Ze halen hun schouders erover op. Als ze door corona iets hebben geleerd, is het dat ze moeten loslaten waar ze geen invloed op hebben. Ze hebben vier goede dagen gehad, in de bloedhitte, waarop ze ontdekten dat ze nog het nodige werk te doen hebben tot Tokio 2021.

De laatste wedstrijd die ze samen reden was op de WK baanwielrennen in Berlijn, waar ze in maart op het onderdeel koppelkoers als vierde eindigden, en daarmee aan de wielerbond lieten zien dat ze medaillekandidaten zijn in Tokio. Er werden grote plannen gemaakt; het duo zou de windtunnel ingaan, er werden trainingskampen gepland.

Maar toen corona.

Havik vertrok met zijn vriendin voor een vakantie naar Zuid-Afrika op het moment dat begon door te sijpelen dat de Spelen zouden worden uitgesteld. Een half uur voor het land in lockdown ging, vlogen ze terug. „Terug in Nederland had ik maanden niks te doen. Ik ben maar een trainerscursus gaan volgen bij de bond.”

Toen Van Schip hoorde dat de Spelen niet doorgingen, was hij bezig aan een trainingsrondje even buiten Wageningen, waar hij woont. „Ik moest heuveltje op zwoegen om een vrouw op een stadsfiets in te halen. Ik ben op een bankje gaan zitten, kon niks meer. Ik ben nog nooit zo naar de kloten geweest. Voor corona ben ik blijkbaar lang in het rood geweest. Later zat ik met mijn vriendin aan de Rijn en vroeg ze me: wat worden jouw coronakansen? Ik heb mijn schuurtje opgeruimd, ben in de weer gegaan met steunzolen, en ben een podcast begonnen.”

Waarom had je steunzolen nodig?

Van Schip: „Ik had al lange tijd last van mijn zitvlak en mijn knie, omdat ik een zwabbervoet heb. Ik zat als een eend op de fiets. Die zolen zijn me aan komen waaien, via mijn tante, die kende Rob, en Rob zei dat hij mij harder kon laten fietsen. Het is een proces geweest, maar ik ontdekte dat als ik mijn zolen recht zet, mijn onderrug ook recht gaat staan, mijn bekken, mijn nek.” Terwijl Van Schip zijn hoofd tussen zijn knieën vouwt om zijn verhaal te illustreren, kijkt Havik vol ongeloof toe.

Hoe luister jij hier naar, Yoeri?

„Jan-Willem wil alles graag wetenschappelijk onderbouwd zien. Dan gelooft hij er heilig in. Ik denk dan: als jij daar al zo lang last van had, was er toch vorig jaar ook wel iemand die dat probleem kon oplossen? Maar hij heeft hét nu gevonden, alsof die Rob de enige magiër ter wereld is met zulke zolen.”

Van Schip: „Ja, maar als het nou voor mij werkt zo? Ik ben met die eendenpositie ook wereldkampioen geworden, maar ik ben ook die guy die denkt: het moet tóch nog beter. Yoeri vindt dat ik niet de hele tijd alles kan evalueren. Soms moet je gewoon hard trappen.”

Havik: „Want je kan niet na elke training weten of je sneller bent.”

Van Schip: „Dat is mijn valkuil.” Een onwaarschijnlijk tweetal is het. Qua persoonlijkheid staan ze mijlen van elkaar af; de nuchtere Noord-Hollander Yoeri Havik, opgegroeid op de wielerbaan als kleinzoon van een meervoudig wereldkampioen, uitblinkend in tactisch vermogen tijdens zesdaagsen, en de lange omgevingswetenschapper Jan-Willem van Schip, die er als jonge renner „niets van kon” en zich wist te verbeteren door variabelen in materiaal en beweging te leren doorgronden.

Niet zonder succes: Van Schip werd in 2019 wereldkampioen op de puntenkoers, en eerder dit jaar in Berlijn won hij zilver op het olympische meerkampnummer omnium. Individuele topprestaties, maar het vak van de koppelkoers, waarbij twee renners elkaar om de zoveel ronden aflossen met een armzwaai, moet hij nog leren. Havik doet al sinds zijn vijftiende niet anders, hij won acht zesdaagsen. Hij weet precies wanneer hij in een wedstrijd over honderd ronden een sprint moet timen, wanneer hij door zijn maatje gelanceerd wil worden, hoeveel ruimte hij nodig heeft om een inhaalactie te maken.

Tot twee jaar geleden had Van Schip daarvan geen idee. „De eerste keer dat ik dit spel moest uitleggen aan een vriend deed ik er vier uur over. Ik heb een lijstje gemaakt met alle moves die je op de wielerbaan kunt maken. ‘De strakke hand’ bijvoorbeeld, ‘de Nick Stöpler-afzwaai’, ‘de Van Zijl-lekkerpik’ [vernoemd naar collega-renners die een beweging significant uitvoeren]. Die basics blijf ik erin rammen, met input van Yoeri. De Van Zijl-lekkerpik is het mooist. Als een aflossing goed gaat, schreeuwen we ‘lekker pik!’” Havik doet de afzetbeweging na met zijn arm. „Lékker pik!”

Ook tijdens de wedstrijd?

Van Schip: „Toen we bij de wereldbekerwedstrijd van Milton [in Canada] iedereen op een hoop reden, riepen we het in de slotronde ook. Het is zó mooi als je lekker koppelt. Dan rijd je met zestig per uur rond zonder dat het energie kost.”

„Als een aflossing goed gaat, schreeuwen we ‘lekker pik!’” Foto Lorenzo Cantalupi

In 2018 rijden ze hun eerste wereldbeker samen, in Londen. Ze worden vierde. Hoe zeer ze verschillen in de benadering van hun sport, wordt meteen duidelijk, maar ze zijn volgens Havik even „fanatieke motherfuckers”, en dat bindt ze.

Van Schip heeft een wattagemeter op zijn baanfiets, waardoor hij op de computer precies kan uitlezen waar hij hoeveel kracht op de pedalen leverde. Havik: „Jij keek naar grafiekjes, maar had geen idee wat je op de baan aan het doen was. Waarom trapte je tegen de baan op omhoog? Dan verpruts je energie.”

Van Schip: „Jij kan anticiperen, ik kan hard trappen. Jij weet wanneer je moet versnellen, ik ontdek nieuwe steunzolen. Daarmee probeer ik jou te prikkelen. Ik ben de chef hard skills, dat is gewoon hard boren, en jij de chef soft skills, dat is intuïtie. Daarmee probeer ik me te overladen. Het is allebei te trainen. Op de koppelkoers is dat de ultieme combinatie.”

Botsen jullie ook wel eens?

Havik: „Als de een overdrijft, dan zijn we eerlijk genoeg om dat te zeggen. Ik ben van nature wat minder hard in training. Als ik een wedstrijd heb, wil ik het daarna eigenlijk rustig aan doen. Jan-Willem stelt zich in drie maanden één doel en traint dan tot kotsen toe. Daarin heb ik veel van hem geleerd.”

Van Schip: „Als ik over de baan fiets, snijd ik soms mensen af. Maar dan denk ik: als ik mijn fiets niet naar beneden stuur, trap ik te veel. En dat mag niet van Yoeri.” Haviks schaterlach galmt door de hotellobby.

Waarom klikt het zo goed tussen jullie?

Havik: „Voor corona waren we naar elkaar gegroeid. Goede collega’s veranderde in een soort vriendschap. Ik denk dat dat belangrijk is als je samen de koppelkoers rijdt. Omdat je dan in de wedstrijd een extra trapje doet voor elkaar.”

Van Schip: „We hadden een eerste evaluatie, en toen besefte ik dat het moeilijk voor me is om aan te geven dat ik dingen spannend vind. Ik moest me gewoon groot houden, schreef ik op. Een vriend zei: ‘Als je wil dat dit proces vooruit gaat, moet je leren je kwetsbaar op te stellen. Dan leer je elkaar vertrouwen’. Die omgeving hebben we nu. We doen dit samen.”

Havik: „Om beter te worden moet Jan-Willem durven zeggen: ik wist niet wat ik daar aan het doen was. Anders kan ik niks. En andersom moet ik me niet groot houden. Want dan breek ik een keer. We hebben maar één belang, en dat is van ons samen. Een medaille in Tokio.”