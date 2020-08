Is de voucher voor die geannuleerde reis nu wel of niet gedekt?

Normaal begint de vakantiestress pas bij het inpakken van de te kleine koffer of bij die lange rijen in de vertrekhal op Schiphol. Maar deze zomer loopt de hartslag van veel toeristen al op bij het boeken. Nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus kunnen immers altijd en overal toeslaan. Gaat dan de vakantie nog door?

Voor veel vakantiegangers in spe namen dinsdag de zenuwen verder toe toen de Consumentenbond meldde dat sommige van de vouchers die reizigers krijgen bij annulering waardeloos zijn op het moment dat de reisorganisatie failliet gaat. En die kans is niet zo klein, gezien de huidige problemen van de reisbranche.

1 Wanneer worden de verstrekte vouchers waardeloos?

Dat geldt, bij een faillissement van de reisorganisatie, voor reizen die na 16 maart zijn geboekt. Op die datum sprak premier Rutte het land toe over de coronacrisis en ging de reiswereld feitelijk op slot. Voor mensen die hun vakantie vóór de toespraak van Rutte boekten, is er niets aan de hand. Bij een eventueel faillissement krijgen zij met een voucher alsnog hun geld terug. Daar zorgt de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) voor.

2 Waarom blijkt nu opeens dat die vouchers niet zijn gegarandeerd?

Volgens de Consumentenbond ligt de oorzaak in de verlenging van de garantie. Aanvankelijk waren de vouchers tot 1 juni gegarandeerd, dat werd later 1 september. Bij de verlenging is de bepaling blijven staan dat de boeking vóór 16 maart moet zijn gedaan. Babs van der Staak van de Consumentenbond wijst erop dat er nóg een beperking is. „De consument moet de voucher daadwerkelijk vóór 1 september in handen hebben, anders is die ook niet gegarandeerd bij een eventueel faillissement.”

3 Dat geldt dus alleen als een reisorganisatie failliet gaat?

Ja, maar die kans is niet denkbeeldig, zegt Van der Staak. „Branchevereniging ANVR heeft zelf gezegd dat één op de drie reisorganisatie op omvallen staat. En het is natuurlijk wel heel zuur als je een reis hebt geboekt in het najaar en de reis wordt geannuleerd en je hebt nergens recht op.”

De garantie heeft alleen betrekking op zogeheten pakketreizen, waarbij bijvoorbeeld een accommodatie en een vlucht zijn geboekt. Het gaat niet om losse vluchten of losse hotelovernachtingen.

Tip: wacht zo lang mogelijk voor vertrek met boeken

4 Hoeveel mensen komen mogelijk met waardeloze vouchers te zitten?

Volgens de ANVR, de branchevereniging van reisorganisaties, gaat het zeker niet om veel vouchers, maar het precieze aantal is nog niet duidelijk. Na 16 maart ging de reiswereld op slot en werden nauwelijks reizen geboekt. „Ook na 15 juni heeft het nou niet direct stormgelopen”, zegt directeur Frank Oostdam van de ANVR. „Dat is een voordeel van het nadeel dat we nu ondervinden.” Op 15 juni werden veel maatregelen rond de coronacrisis in Nederland verlicht.

Oostdam heeft dinsdag al overleg gehad met de SGR. „Doel is natuurlijk dat de vouchers van boekingen na 16 maart ook gegarandeerd gaan worden.” Hij benadrukt dat de reisorganisaties hier zelf buiten staan. „Dit is misgegaan tussen de ANVR en de SGR, het is niet fair om anderen hiervan de schuld te geven.”

Volgens Oostdam wordt deze week verder gepraat met de SGR. „Ik heb goede hoop dat we op heel korte termijn kunnen melden dat die bepaling van vóór 16 maart eruit wordt gehaald. Dit is echt niet de bedoeling geweest, niet van de ANVR en niet van de SGR.”

5 Als een reis wordt geannuleerd, moet een reiziger dan direct zijn geld terugvragen?

Dat hoeft volgens Van der Staak niet altijd het beste advies te zijn. „De praktijk wijst uit dat het wel even kan duren voordat je als consument daadwerkelijk het geld hebt gekregen. Dat horen we momenteel van veel mensen en in die tussentijd kan de organisatie ook omvallen.”

Nu vouchers ook niet altijd de oplossing blijken te zijn is er nog een derde mogelijkheid, zegt Van der Staak. „Je kan er ook voor kiezen om je reis te verzetten als die wordt geannuleerd. Als in de tussentijd de organisatie failliet gaat, ben je wel gedekt.”

6 En als je vandaag nog wilt gaan boeken?

Realiseer je in elk geval wat de financiële risico’s zijn, zegt de Consumentenbond. Andere tip: wacht zo lang mogelijk voor vertrek met boeken. Als een gebied dan op slot gaat, kan je voor een andere optie kiezen. „En wij adviseren mensen ook om met een creditcard te betalen”, zegt Van der Staak. „Check dit bij de creditcardorganisatie, maar dan bestaat er vaak de mogelijkheid om de betaling terug te draaien als een organisatie omvalt. In de meeste gevallen geldt dat wel alleen als je nergens anders op kan terugvallen, zoals op een garantiefonds of een reisverzekering.”