Vertel het verhaal van de universiteit

De afgelopen maanden draaide mijn universiteit als een geoliede machine, permanent in de hoogste versnelling. Zo abrupt als het gewone universitaire leven tot stilstand kwam – de dag voor de blijf-thuis-persconferentie gaf ik nog fysiek onderwijs – zo geruisloos lijken we nu de zomer in te glijden. Het was een ongekende operatie. Binnen een maand was haast het volledige onderwijs van de Leidse Rechtenfaculteit omgezet naar online. Opleidingsdirecteuren werden kundige crisismanagers, docenten veranderden in livestreamende vloggers, vakken werden opnieuw uitgevonden en er werden razendsnel nieuwe toetsvormen bedacht. De universiteit kan soms een plek vol solisten lijken – ik zag eens een boekje over academisch besturen liggen met de titel Herding cats – de coronacrisis toont juist hoe groot de samenhorigheid is die daaronder schuilt.

De uitzonderlijke situatie bracht veel moois. Sommige zaken gaan uitstekend online. Nog meer aandacht voor schrijfvaardigheid bijvoorbeeld, in een grote studie als rechtsgeleerdheid. Andere minder of haast niet, zoals interactie wanneer de groepen studenten online echt groot worden. Het bracht ook vrolijkheid. Scriptiebesprekingen met studenten live vanuit hun studentenhuis: „Gast, kap even, ben m’n probleemstelling aan het pitchen”. De hoogleraar rechtsgeschiedenis blijkt Romeins recht prima uit te kunnen leggen met lego.

Maar terwijl de universiteit druk werd vertimmerd om alles in de lucht te houden draaide de wereld daarbuiten door. En die draait al een tijdje niet in de goede richting als het om wetenschap gaat. Dat er op de Europese top juist in wetenschapsgelden gesneden werd, was slechts de meest recente klap. Een groot deel van wetenschappelijk Nederland verzet zich al meer dan een jaar tegen de herverdelingsplannen die voortvloeien uit de commissie-Van Rijn: technische studies financieren door op andere wetenschappen te bezuinigen. En al veel langer strijdt WOinActie ervoor om universiteiten ruimer en verstandiger te financieren.

Robbert Dijkgraaf vatte het vorig jaar samen in een streng voorwoord bij de bundel Eureka: „Het gaat ons economisch voor de wind, maar toch wordt er minder dan twee procent van het Nederlandse bruto nationaal product geïnvesteerd in kennis en onderzoek. Dat is schraal, zeker vergeleken met andere kenniseconomieën.”

We zijn een wetenschappelijke samenleving geworden, stelde de Britse wetenschapsfilosoof Bertrand Russell al in de jaren dertig. In zowat alles vertrouwen we op de maakbaarheid die de wetenschap ons heeft gebracht. Tegelijkertijd houdt diezelfde samenleving, als het erop aankomt, de hand op de knip. Dat kun je politieke partijen verwijten. En natuurlijk mag de universitaire lobby sterker.

Maar laten we als universitaire gemeenschap ook naar onszelf kijken. Kennelijk krijgen we ons verhaal niet voldoende over het voetlicht.

Remco Breuker, hoogleraar Koreastudies, plaatste afgelopen juni een onschuldig tweetje: „Hou eens op met ‘school’ zeggen als je ‘universiteit’ bedoelt”. Een weinig controversieel standpunt, zou je denken. Een universiteit, waar je in principe onderwijs krijgt van onderzoekers – die onderzoeken wat ze doceren – is iets anders dan een hbo of een middelbare school. Naast instemming, volgde er een stortvloed aan verontwaardiging. Een universiteit moest en zou óók een school zijn. En Breuker moest niet zo elitair doen. Een klein voorbeeld, maar treffend. De sociale werkelijkheid heeft de onhebbelijke neiging zich te plooien naar de termen die we gebruiken. Bij het goed uitleggen van het idee van een universiteit – daar moesten we maar eens beginnen.

Bastiaan Rijpkema is jurist en rechtsfilosoof. Hij vervangt op deze plek Maxim Februari, die vakantie heeft.