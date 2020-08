Vergroten Rajapaksa’s hun macht?

Gevraagd hoe hij de campagne voor de parlementsverkiezingen woensdag zou omschrijven, had Basil Rajapaksa, de jongste van Sri Lanka’s machtigste broers, onlangs niet veel woorden nodig. „Saai”, antwoordde de strateeg van de Sri Lanka Podujana Peramuna partij (SLPP) de lokale krant Daily FT. Niet omdat er niet veel op het spel staat, juist in tegendeel. Saai, omdat iedereen de uitslag al weet.

Het moet komende 5 augustus heel raar lopen, wil de SLPP geen flinke zege behalen. Alleen: zal die zege groot genoeg zijn om de partij van tweederde van de parlementszetels te verzekeren? Die meerderheid hebben de gebroeders Rajapaksa nodig om de Grondwet te kunnen wijzigen en zo hun greep op het land nog verder te verstevigen.

Sri Lankanen kregen de afgelopen maanden al een inkijkje in hoe dat gaat. Sinds maart wordt het eiland geleid zonder een functionerend parlement. Het werd ontbonden door Gotabay Rajapaksa, de oud-Defensiebaas die in november werd verkozen tot president. Nieuwe verkiezingen die in april zouden plaatsvinden, moesten vanwege het coronavirus worden uitgesteld.

Lees ook: Nieuwe, omstreden president Sri Lanka belooft orde en veiligheid

Het ontstane machtsvacuüm wordt sindsdien gevuld door de president plus een interim-regering die wordt geleid door oudste broer Mahinda Rajapaksa, zelf president tussen 2005 en 2015 en door ‘Gota’ aangesteld als tijdelijk premier. En door een almaar langer wordende lijst presidential task forces. Die hebben niet alleen een vergaand mandaat, maar bestaan ook voor een groot deel uit militairen. Kritische stemmen van journalisten, advocaten en activisten werden onderwijl het doelwit van arrestaties en aanvallen op sociale media.

„Sinds deze president aan de macht is, zien we duidelijke en zorgwekkende autoritaire trekjes”, zegt Bhavani Fonseka. Samen met tal van andere prominente advocaten probeerde Fonseka via het Hooggerechtshof de ontbinding van het parlement ongedaan te maken. Maar hun petities daartoe werden begin juni door het Hof afgewezen, zonder uitleg.

„Onze Grondwet is glashelder”, zegt Fonseka. „De maximale duur zonder zittend parlement is drie maanden. Door te weigeren een uitspraak te doen, legitimeert het Hof in feite dat de president kan regeren zonder een parlement dat zijn macht kan controleren.”

Vooral de grote rol die oud-legerman Gotabaya daarbij aan militairen toebedeelt, ligt gevoelig, vooral in het noorden en oosten van het eiland waar 26 jaar lang een bloedige burgeroorlog woedde. Onder toenmalig president Mahinda werden de separatistische Tamil Tijgers in 2009 hard neergeslagen. De Verenigde Naties beschuldigen de broers en het leger van oorlogsmisdaden.

Een van Gotabaya’s meest controversiële aanstellingen is die van generaal Shavendra Silva, tegen wie voor zijn aantreden onderzoeken liepen naar zijn rol bij buitengerechtelijke moorden tijdens de oorlog. Gotabaya maakte Silva niet alleen de baas van het leger, maar plaatste hem ook aan het hoofd van de taskforce die de coronabestrijding op het eiland leidt.

Onzeker is in hoeverre het virus dat tot nu iets meer dan 2.800 Sri Lankanen besmette, de opkomst woensdag zal beïnvloeden. Hoewel maatregelen zijn genomen om het stemproces zo contactloos mogelijk te laten verlopen – zo moet iedereen zijn eigen pen meenemen en minimaal een meter afstand houden – wordt niet uitgesloten dat de opkomst lager zal zijn dan normaal.

„Dat kan in het voordeel werken van de SLPP-partij”, zegt Alan Keenan, Sri Lanka-onderzoeker bij de International Crisis Group. De Rajapaksa’s zijn mateloos populair onder Sinhalese Boeddhisten, die met 70 procent van de 21 miljoen inwoners de grote meerderheid op het eiland vormen. Keenan: ,,Hun achterban is zeer loyaal, dus zij zullen hoe dan ook gaan stemmen.”Wat de Rajapaksa’s ook helpt, is dat hun belangrijkste rivaal, de tot vorig jaar regerende United National Party, door een interne machtsstrijd uiteen is gevallen. „Beide facties waren drukker met elkaar onderuit te halen, dan met de broers en hun geoliede campagnemachine aan te vallen”, zegt Keenan. Dankzij broer Basil Rajapaksa draaide die machine volop, zelfs zonder grote bijeenkomsten.

Alleen de minderheidspartijen van Tamils en moslims lijken nog tussen de Rajapaksa’s en hun gedroomde tweederde meerderheid in te staan. Die hebben de Rajapaksa’s nodig om het 19de amendement aan te kunnen passen dat door de vorige regering werd doorgevoerd. Daarmee werd de macht van de president beperkt en werden het parlement en onafhankelijke commissies versterkt.

Lees meer over de aanslagen in Sri Lanka: De dood is overal in Katuwapitya

Het schrappen van de grondwetswijziging is een speerpunt van de zeer nationalistische SLPP- campagne. Zo wordt deze door Mahinda (die hierdoor niet nogmaals president kan worden) verbonden met de dodelijke aanslagen op Paaszondag vorig jaar. Zonder de „bestuurlijke wanorde” die het 19de amendement heeft gecreëerd, waren die volgens hem nooit gebeurd.

Broer Basil maakte in een interview met de Daily FT een soortgelijk punt. Hij vergeleek Sri Lanka’s Grondwet met „een gebouw dat voor iets anders is bedoeld en waar later tal van verdiepingen aan zijn toegevoegd”. „Op een dag stort het in en zullen mensen sterven.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 4 augustus 2020