Veel mensen, weinig ademruimte

‘De coronaregels? Die respecteer ik niet hoor”, lacht een vrouw met een espresso voor zich op het terras van café Barvis aan het Sint-Gillisvoorplein. „Ziekte maakt nu eenmaal deel uit van het leven, dat moet je niet willen tegenhouden. Je moet gewoon genieten.” Haar naam wil de vrouw met de zwarte krulletjes niet geven, net als veel anderen op straat in de Brusselse gemeente Sint-Gillis. Een journalist? Over corona? „Nee bedankt, er is ons al wel genoeg angst aangejaagd”, zeggen twee oudere mannen op een terras verderop.

In de drukste straten van de gemeente zijn mondmaskers sinds een week verplicht. De overgrote meerderheid houdt zich er wel aan. En ook op de terrassen, waar het kort na het terugdraaien van de lockdown nog bomvol was en elkaar gedag kussen weer normaal leek te worden, lijkt de drukte deze dinsdagmiddag wat geluwd. Maar de cijfers laten er geen misverstand over bestaan: na een lange daling is het coronavirus ook hier terug.

Tussen 25 en 31 juli werden in België gemiddeld 517 nieuwe coronabesmettingen per dag vastgesteld. 60 procent meer dan een week eerder. Vorige week was Antwerpen nog veruit de grootste brandhaard, maar inmiddels is de rest van het land begonnen aan een inhaalslag. Met name de situatie in hoofdstad baart zorgen. Vijftien van de negentien Brusselse gemeenten hebben de alarmdrempel van twintig dagelijkse besmettingen per 100.000 inwoners overschreden, blijkt uit de nieuwste cijfers. Op kop Sint-Gillis. Waar daar maandag nog zo’n 52 besmettingen per 100.000 inwoners werden vastgesteld, was dat aantal dinsdag al opgelopen tot 64.

Eind juni voerde België een laatste reeks versoepelingen van de coronamaatregelen door. Sindsdien is het virus zich weer meer „onderhuids gaan nestelen en verspreiden”, constateert Inge Neven van de Brusselse Gezondheidsinspectie. Ook het feit dat meer mensen op vakantie gaan – en daarvan terugkomen –, speelt mee. Maar er is nog een opvallende trend te herkennen in de cijfers: „We zien door heel Brussel clusters ontstaan op plekken waar mensen geconcentreerd samenwonen.” Sint-Gillis vormt daarop geen uitzondering. Met een bevolkingsdichtheid van 19.659 mensen per vierkante kilometer is het een van de dichtstbevolkte gemeenten van het Brussels gewest, en het inkomen is er lager dan het landelijk gemiddelde. 21 procent is er werkloos.

Het is een herkenbare trend in wat inmiddels al de tweede golf genoemd wordt, verklaart ook Brecht Devleesschauwer, epidemioloog bij Sciensano. Ging het virus tijdens de eerste golf, omdat het uit het buitenland kwam, meer rond onder de middenklasse, nu worden vooral wijken met een hoge bevolkingsdichtheid, waar veel mensen een lager inkomen en een migratieachtergrond hebben, hard getroffen.

Kleinere huizen, drukkere straten

„Wat er precies speelt, moet nog verder bestudeerd worden, maar we vermoeden dat vooral de bevolkingsdichtheid een drijvende factor is. Het virus heeft immers fysiek contact nodig”, aldus Devleesschauwer. De huishoudens zijn in deze wijken vaak groter, terwijl de huizen kleiner zijn. Op straat is het drukker, en in de grote appartementsblokken komen bewoners elkaar vaker tegen. „Een andere hypothese is dat mensen met een laag inkomen moeilijker thuis kunnen werken, en zo ook een verhoogd risico op besmetting lopen.”

Bij huisarts Kassem Bouhachem ligt een heel andere theorie op tafel, vertelt hij in zijn kantoor, sinds 2000 in de gemeente gevestigd. De oorzaak van het huidige opflakkeren ligt vooral bij de overheid, vindt Bouhachem. Nu draagt hij een veiligheidsbril, mondkapje en blauwe handschoenen. “Maar maandenlang hadden we te weinig of geen beschermingsmateriaal. En hetzelfde met tests. Pas sinds ongeveer een maand kunnen we zelf mensen testen.”

De kritiek op de overheidsaanpak klinkt vaker. Het contact tracing-systeem om besmette mensen en hun contacten op te sporen, werkt nog altijd niet goed. De resultaten van testen lieten lang op zich wachten door een tekort aan testlocaties. En tot voor kort was het verplicht voor Belgen om eerst langs de huisarts te gaan voor een doorverwijzing, voordat een test kon worden afgenomen. Juist in Brussel heeft echter 30 procent van de inwoners geen huisarts. „Van een aantal mensen dat langskwam en niet bij me ingeschreven stond, heb ik alsnog de test afgenomen en de kosten ervoor zelf betaald”, vertelt Bouhachem.

„Een doorverwijzing hoeft nu niet meer”, aldus Inge Neven van de Brusselse Gezondheidsinspectie. „En ook de testcapaciteit hebben we weer opgehoogd.” Vorige week verstrengde de Nationale Veiligheidsraad de Belgische coronamaatregelen. En in Antwerpen werd vorige week voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog een avondklok ingesteld. Of in Brussel ook dergelijke drastische maatregelen te verwachten zijn, willen de verantwoordelijke instanties nog niet zeggen.

Voor veel handelszaken in Sint-Gillis zouden nieuwe maatregelen weleens de doodsteek kunnen zijn. De 40-jarige Fatima Takkal, die met haar broer broodjeszaak TKL Lunch uitbaat, ziet het somber in, vertelt ze voor haar zaak. „Een salaris hebben we al een tijdje niet meer, maar we konden tenminste nog onze facturen betalen. Nu is het opnieuw rustiger, en zijn wij en alle zaken rondom ons echt op het randje van failliet.

