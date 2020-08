Topman Amerikaanse autobouwer Ford vertrekt

Topman Jim Hackett vertrekt bij de Amerikaanse autofabrikant Ford. Hackett wordt in oktober opgevolgd door operationeel directeur Jim Farley, zo maakte het bedrijf dinsdag bekend. De 65-jarige Hackett trad in 2017 aan als bestuurder van de autobouwer. Waarom hij opstapt, is niet bekendgemaakt.

Ford is de op een na grootste autofabrikant van de Verenigde Staten. Onder Hacketts bewind kondigde het bedrijf in juli 2018 een grote herstructurering aan. De kosten daarvan werden destijds geschat op 11 miljard dollar, verdeeld over drie tot vijf jaar. In juni vorig jaar werd bekendgemaakt dat Ford zo’n 20 procent van de banen bij zijn Europese divisie saneert door een kwart van de productielocaties in Europa te sluiten. Bij die reorganisatie worden ongeveer 12.000 banen geschrapt. Dit is nodig voor de winstgevendheid in de regio, stelde de automaker.

De auto-industrie, een belangrijke aanjager van de wereldeconomie, is hard getroffen door de coronacrisis. Toch bleek uit vorige week gepubliceerde kwartaalcijfers dat Ford door de pandemie tot dusver minder zware klappen heeft gekregen dan was verwacht. Ford zag zijn kwartaalomzet halveren, maar tegelijkertijd steeg de nettowinst tot 1,1 miljard euro. Dat had vooral te maken met de verkoop van een belang in Argo AI, een samenwerkingsproject voor zelfrijdende auto’s, aan Volkswagen ter waarde van 3,5 miljard dollar. Het operationeel verlies van Ford kwam afgelopen kwartaal uit op 1,9 miljard dollar.