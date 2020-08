Groene sla met aubergine

Gisteren schreef ik dat salades prima een volwaardige maaltijd kunnen vormen. Dat geldt zeker voor het recept van vandaag waarbij carnivoren het vlees niet zullen missen.

Verwarm de olie in een steelpan op hoog vuur. Voeg de aubergine toe zodra de olie heet genoeg is en frituur ca. 5 minuten gaar en goudbruin. Schep de aubergine met een schuimspaan uit de pan en laat uitlekken op keukenpapier. Breng op smaak met zout. Maak de korianderolie door alle ingrediënten er voor in een blender of keukenmachine te malen tot een gladde saus. Proef en breng zo nodig verder op smaak met zout en een kneepje citroensap. Roer de yoghurt, munt en het citroensap door elkaar en breng op smaak met zout en peper. Schep de blaadjes sla en aubergine voorzichtig om met de yoghurt tot alles een dun laagje dressing heeft. Proef en breng zo nodig verder op smaak met zout en peper. Serveer deze salade op een grote schaal. Besprenkel royaal met de korianderolie en eet met warm pitabrood om alle yoghurtdressing mee op te deppen.

VOOR 4 PERSONEN: 300 ml zonnebloemolie, om te frituren 2 aubergines, in stukken van 5 cm gesneden zeezout en versgemalen zwarte peper 150 ml Griekse yoghurt 2 tl gedroogde munt sap van ½ biologische citroen 1 krop romainesla, blad in stukken gescheurd 1 krop radicchio, blad in stukken gescheurd 100 g mesclun of mosterdblad 75 g rucola warm pitabrood, voor erbij Voor de spicy korianderolie: 2 groene pepers, in grove stukken gesneden 15 g koriander, inclusief steeltjes handvol verse munt ½ kleine teen knoflook 1 tl kardemompoeder 100 ml extra vergine olijfolie een kneepje citroensap Ajda Mehmet Salad Days Good Cook 168 blz. € 20,95

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 4 augustus 2020