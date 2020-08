Reizigers ov houden zich zonder dwang aan de regels

Aan de pakkans lag het niet, want die was er nauwelijks, per openbaar vervoer van Den Haag via Schiphol naar Amsterdam. Controle op de mondkapjesplicht? De controleurs waren er wel in HTM-bus 21 vanaf Scheveningen, op tramlijn 12 naar Den Haag Hollands Spoor, de trein naar Amsterdam of metro vanaf Station-Zuid. De passagier die dat traject met het mondkapje half om zijn nek aflegde, bleef tot halverwege de reis ongemoeid. Pas op Schiphol bonste een conducteur vanaf het perron op het raam: „mondkapje om”.

Ondanks die lage pakkans en zonder noemenswaardige controles droegen op het traject Scheveningen-Amsterdam alle andere passagiers hun mondkap wel. Ook in de bus en tram die rond het middaguur slechts een handvol reizigers vervoerde: het was geen enkel probleem om ruim 1,5 meter uit elkaars buurt te blijven.

Sinds juni geldt een mondkapjesgebod in het openbaar vervoer. De handhaving ervan staat op een laag pitje, boetes worden nauwelijks uitgedeeld, bevestigt voorzitter Pedro Peters van de brancheorganisatie OV-NL. Vriendelijk aanspreken, krijgen controleurs en conducteurs als consigne mee. En desnoods waarschuwen of aansporen om uit te stappen en alsnog een mondkapje te kopen.

Passagiers houden zich massaal aan het mondkapjesgebod. Zo’n 90 procent van de reizigers heeft het om. De groep reizigers die geen mondkapje draagt is de afgelopen weken ook nog eens geslonken, stelt Peters. „Die 10 procent is het landelijk beeld. Incidenten zijn er ook nauwelijks. Boetes worden mondjesmaat uitgedeeld. We hebben pas na de zomer plannen voor strengere handhaving.”

De buurman in de gaten houden

Een woordvoerder van NS bevestigt het beeld van OV-NL dat zo’n 90 procent van de treinreizigers zich aan de regels houdt. En zonder dat conducteurs daar veel problemen mee ondervinden. Echt handhaven is er ook niet bij, zegt ze. „De conducteurs beperken zich vaak tot een servicerondje. Dat vinden de passagiers prettig en de conducteurs zelf ook.”

95 euro boete Strafmaat A’dam

Vanaf deze woensdag wordt het dragen van een mondkapje verplicht in enkele drukke gebieden van Amsterdam en Rotterdam, voor iedereen vanaf 13 jaar. Wie zich daar in Amsterdam niet aan houdt, riskeert een boete van 95 euro, heeft de gemeente dinsdag bekendgemaakt. Hoe hoog de boete inde gemeente Rotterdam wordt, is nog niet bekend. De verplichting geldt voor met name winkelgebieden en markten.

Wie wel zijn mondkapje in het openbaar vervoer omdoet, houdt goed in de gaten of zijn buurman dat ook doet, blijkt uit onderzoek van reizigersvereniging Rover. Die registreerde vorige maand ruim 500 klachten van reizigers. 26 procent van de klachten ging over medereizigers die geen mondkapje hadden, of die slordig hadden omgedaan. 43 procent van de klachten kwam van passagiers die zo’n verplicht mondkapje helemaal niet zagen zitten.

Het aantal reizigers dat om meer handhaving vraagt, neemt toe, zegt directeur Freek Bos van Rover. „Het overgrote deel van de reizigers houdt zich eraan, het is inmiddels de norm in het ov. De behoefte aan uitleg van het waaróm neemt toe.”