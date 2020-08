Reissite Booking.com wil een kwart van het personeel ontslaan

Reissite Booking.com wil tot een kwart van al zijn werknemers ontslaan om de coronacrisis het hoofd te bieden. Dat heeft Booking-topman Glenn Fogel dinsdagochtend in een videoboodschap aan zijn personeel medegedeeld.

Bij de boekingssite – van oorsprong een Nederlands bedrijf, met het hoofdkantoor in Amsterdam – werken ruim 17.000 mensen, van wie 5.500 in de hoofdstad. Het gaat om ontslagen op alle afdelingen, in Nederland en elders, laat een woordvoerder weten. In de komende weken wordt duidelijk welke afdelingen, landen en werknemers precies worden getroffen. Het plan voor de ontslagen en de bijbehorende herstructurering van het bedrijf is voorgelegd aan de Nederlandse ondernemingsraad van het bedrijf.

„In mijn hart hoopte ik dat dit niet zou gebeuren”, zei Fogel dinsdagochtend in de vijftien minuten durende videoboodschap. „Niets kan echter de impact verzachten die deze crisis heeft gehad en zal blijven hebben voor zowel de reisindustrie als ons bedrijf.”

Booking werd hard getroffen door het stilvallen van de wereldwijde reisindustrie, die volgde op het uitbreken van de coronacrisis. In april nam het aantal boekingen via de site met 85 procent af. Ook in de daaropvolgende maanden bleef het aantal boekingen ongekend laag.

Werkt u bij Booking en wilt u naar aanleiding van dit verhaal reageren?

Do you work at Booking and would you like to respond to this article? We zouden graag met u in contact komen voor een follow-up artikel.

We would like to get in touch with you for a follow-up article. Ja, ik wil reageren / Yes, I would like to respond

In het lopende zomerseizoen worden er weer meer overnachtingen geboekt via de reissite, maar het aantal is veel lager dan voorheen. Dit komt onder meer door het geringe aantal intercontinentale vluchten en de vrijwel opgedroogde zakelijke markt van internationale congressen.

Lees ook het onderzoek van NRC naar Booking.com: Booking is uitgefeest. Hoe kon de reisgigant zó in problemen komen?

De forse personeelsreductie is in lijn met die bij andere platformbedrijven, die eveneens zwaar lijden onder de coronacrisis. Huizenverhuursite Airbnb maakte in mei bekend dat het afscheid nam van een kwart van zijn personeel. En taxi-app Uber schrapt zo’n 15 procent van de banen als gevolg van de teruggelopen vraag naar vervoersdiensten.

NOW-regeling

Als gevolg van de omzetdaling deed Booking in april een beroep op de NOW-regeling van de Nederlandse overheid, bedoeld om personeel in dienst te houden dat anders zou worden ontslagen als gevolg van de plotseling uitgebroken coronacrisis. Booking oogstte daarmee veel kritiek. Politici, vakbonden en hoteleigenaren vonden dat het bedrijf de tegenslag zelf had moeten opvangen, gezien de miljardenwinst die het in de voorgaande jaren maakte.

De kritiek betrof onder meer de belastingvoordelen die Booking de afgelopen jaren incasseerde van de Nederlandse overheid, het uitkeren van dividend aan aandeelhouders en het opkopen van eigen aandelen, voor omgerekend bijna 20 miljard euro in de voorbije vijf jaar. Booking benadrukte in die discussie dat Nederland door het succes van het bedrijf jarenlang ook miljarden aan belastinginkomsten heeft geïncasseerd. Het bedrijf stopte met het opkopen van aandelen toen het coronavirus opkwam.

Vorige maand werd duidelijk dat Booking, samen met zeven in Nederland gevestigde dochterbedrijven, in totaal 64,9 miljoen euro aan loonsteun had ontvangen. Daarmee was het bedrijf na de NS en KLM de grootste ontvanger van de Nederlandse steunmiljoenen.

Booking zegt dat de NOW-regeling, die bedoeld was om werkgelegenheid in Nederland te behouden, het bedrijf voor draconischere maatregelen heeft behoed, ook al wordt er nu afscheid genomen van een kwart van het personeel. „We danken de overheid voor de steun die we hebben ontvangen”, zegt een Booking-woordvoerder. „Het heeft ons tijd gegeven om dit goed door te denken. Zonder de steun was het aantal ontslagen hoger uitgevallen.”

Veel onrust

De laatste maanden was er veel onrust onder het personeel over de aankomende ontslagronde, die door Fogel in april al werd aangekondigd.

Het bedrijf sneed ondertussen vooral stevig in de kosten. Enkele projecten, waaronder de online stadsgids Citybook, werden gestaakt. Topmanagers Pepijn Rijvers en David Vismans, beiden al jarenlang actief bij Booking, legden wegens „persoonlijke redenen” hun functies neer.

Booking wil nog niet zeggen hoe hard het precies is geraakt door de coronacrisis. Financiële details en de exacte terugloop van het aantal boekingen worden donderdag bekend, als het bedrijf haar cijfers over het tweede kwartaal van 2020 deponeert bij de Amerikaanse beursautoriteiten. Booking draaide vorig jaar een omzet van 15,1 miljard dollar (12,8 miljard euro).

NRC Future Affairs De spannendste stukken over de toekomst van tech, economie, klimaat en megatrends Inschrijven